Україна евакуювала з Кабула близько сотні осіб (фото)
Внаслідок успішних перемовин, сьогодні з аеропорту Кабулу вилетів цивільний рейс на борту якого перебуває 100 осіб
Протягом останніх декількох днів українські дипломати та представники низки інших країн проводили перемовини щодо можливої евакуації з Кабула. Сьогодні зранку зі столиці Афганістану вилетів літак, на борту якого перебуває близько 100 громадян, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що в перемовинах брали участь дипломати України, Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану.
Внаслідок успішних перемовин, сьогодні з аеропорту Кабулу вилетів цивільний рейс на борту якого перебуває 100 громадян. Очікується, що літак прибуде до Києва протягом 24 годин.
«Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували», – пише пресслужба розвідки.
Раніше у МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.
Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.
30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.
28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.
До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.