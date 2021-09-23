Україна евакуювала з Кабула близько сотні осіб (фото)

Очікується, що літак прибуде до Києва протягом 24 годин

Внаслідок успішних перемовин, сьогодні з аеропорту Кабулу вилетів цивільний рейс на борту якого перебуває 100 осіб

Протягом останніх декількох днів українські дипломати та представники низки інших країн проводили перемовини щодо можливої евакуації з Кабула. Сьогодні зранку зі столиці Афганістану вилетів літак, на борту якого перебуває близько 100 громадян, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що в перемовинах брали участь дипломати України, Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану.

Внаслідок успішних перемовин, сьогодні з аеропорту Кабулу вилетів цивільний рейс на борту якого перебуває 100 громадян. Очікується, що літак прибуде до Києва протягом 24 годин.

«Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували», – пише пресслужба розвідки.

Раніше у МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.

До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.