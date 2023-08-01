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Україна створить словник «небажаної» лексики для журналістів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна створить словник «небажаної» лексики для журналістів
В Україні хочуть створити «інформпростір без дискримінації та стереотипів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Словник міститиме рекомендації щодо висвітлення чутливих тем та інформації про деякі спільноти – етнічні, національні, ЛГБТІК, людей з інвалідністю

В Україні хочуть створити «інформпростір без дискримінації та стереотипів», тому планують укласти словник «небажаної» лексики. Він міститиме рекомендації щодо висвітлення чутливих тем. Про це заявила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми маємо формувати медіапростір, вільний від дискримінації, фіксацій образливих та некоректних стереотипів і мови ворожнечі стосовно будь-яких громадян країни за багатьма ознаками», – заявила Герасим’юк..

Ольга Герасим’юк додала, що словник міститиме рекомендації щодо толерантного висвітлення чутливих тем та інформації про деякі спільноти – етнічні, національні, ЛГБТІК, людей з інвалідністю, ветеранських тощо.

Для цього проведуть низку зустрічей з представниками цих спільнот.

«Готуються меморандуми із означеними спільнотами – ця робота викликала неабияку громадську підтримку. Результатом цих зустрічей має бути напрацьований словник «небажаної» лексики і критерії до інформації, яка є недопустимою, а також спільна просвітницька робота для медіа», – наголосила голова Нацради.

Зазначимо, що слова Герасим'юк викликали бурхливе обговорення в мережі. Громадський діяч та блогер Денис Гороховський стверджує, що Герасим'юк готує суспільство до впровадження цензури.

«Потрібно більше цензури! Принаймні такий висновок можна зробити з нової ініціативи голови Нацради з питань ТБ і радіо Ольги Герасимюк.

Вона пропонує зробити список заборонених слів, які не можна вживати в медіа. Йдеться про почуття віруючих та «чутливих» спільнот – етнічних, національних, ЛГБТ, людей з інвалідністю, ветеранських та інших», – заявив Гороховський.

«Пам'ятаєте старий анекдот про «Д*па є, а слова немає»? Ось є всі шанси, що це стане правдою», – іронізує блогер.

Реакція громадського Діяча Дениса Гороховського на слова Ольги Герасим'юк
Реакція громадського Діяча Дениса Гороховського на слова Ольги Герасим'юк
скріншот

Нагадаємо, що під час проходження служби в ЗСУ трансгедерна жінка Леся Лавренова стала жертвою дискримінації через свою трансгендерність. Військао розповіла, що її побив військовий командир, проти скарги не дали жодного результату: її просто перевели до іншої військової частини.

Теги: ЛГБТ дискримінація

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