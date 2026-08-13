Українка купила занедбану хату під Києвом та показала перші кадри перевтілення (відео)

Блогерка розповіла, як їй вдалося знайти будинок під Києвом за бюджетною ціною

Киянка Міла Геналюк придбала хату у селі та тепер з чоловіком займається її відновленням та ремонтом. Жінка показала, як виглядає їхній новий будинок та продемонструвала перші кадри його перевтілення. Про це пише «Главком» із посиланням на допис власниці житла.

Новий будинок Міли Геналюк розташований за 16 км від Києва. Вона зауважила, що хата була у занедбаному стані, однак родина вже вивезла все сміття, знесла деякі стіни, прибрала старі вікна, зробила терасу, пробурила свердловину тощо.

На думку господарки, наразі є тренд серед українців купувати старі будинки за містом та оселятися там. «Все більше людей купують ділянки в селах, переїжджають туди, відновлюють старі будинки і дають їм нове життя. Схоже, що зараз це вже новий тренд на помірне сільське життя», – зауважила українка.

Власниця назвала помешкання дачею та наголосила, що ця покупка не для контенту. Водночас планує показувати різні етапи перевтілення будинку та розповідатиме про цей досвід у блозі.

«Купила хату в селі для контенту. Саме такий коментар я отримую не вперше. Насправді я купила не контент, ми придбали дачу і активно готуємо її до умов існування. Так, і не лише влітку, а й взимку теж. Ви дійсно побачите, як ми відновлюємо будинок, помиляємося та вчимося. Але за кожним кадром буде не постановка, а реальність», – сказала господарка у відео. Також блогерка поділилася низкою відео, в яких показала процес відновлення та ремонту її будинку.



Як стверджує киянка, їй з чоловіком пощастило купити будинок за бюджетною ціною, однак вартість хати вона не називає. За її словами, такі будинки частіше можна знайти не на сайтах із продажу нерухомості, оскільки найцікавіші пропозиції часто «не доходять до оголошень». «Класну дачу чи нерухомість не завжди знайдеш на OLX через ріелторів. Іноді найкращі варіанти знаходяться зовсім інакше, коли їздиш, дивишся, питаєш у людей і шукаєш «серед своїх». Такі хати продають між місцевими через знайомих».

Міла Геналюк порадила їздити по селах, розпитувати місцевих про можливі варіанти будинків, які продаються. Саме так вона з чоловіком знайшла будинок, який вони наразі відновлюють.

Нагадаємо, журналістка Марічка Паплаускайте з Києва разом зі своїм чоловіком придбала будинок у селі на початку повномасштабного вторгнення. Подружжя поділилося в мережі процесом ремонту та відновлення старої хати та вразило мережу.