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Росіяни вдарили авіабомбами по Ізюму: є загиблий та 11 постраждалих

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росіяни вдарили авіабомбами по Ізюму: є загиблий та 11 постраждалих
Один із житлових будинків Ізюма зазнав значних руйнувань після ранкового авіаудару російських військ
фото: ХОВА

Унаслідок атаки частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок

Російські війська 2 листопада близько 9:00 завдали ударів кількома керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 11. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, серед постраждалих – 11-річний хлопчик, який зазнав гострої реакції на стрес. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у два багатоквартирні житлові будинки. В одному з них, п'ятиповерховому, зруйновано конструкції з першого по третій поверх. Ще одна авіабомба влучила в чотириповерховий будинок.

Крім того, пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, два магазини та шість автомобілів.

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Наслідки російського авіаудару по Ізюму 2 листопада: пошкоджені житлові будинки та зруйновані поверхи багатоповерхівки
фото: ХОВА

На місці ударів у посиленому режимі працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та обстеження пошкоджених будівель.

Раніше, 29 жовтня, російські війська атакували Ізюм керованими авіабомбами. Один із боєприпасів влучив у п'ятиповерхову будівлю. Спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих і можливе перебування людей під завалами.

Згодом кількість загиблих унаслідок цієї атаки зросла до п'яти. Жертвами стали працівники Ізюмської філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ще 14 людей зазнали поранень.

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Теги: Ізюм будинок

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