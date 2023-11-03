Українка в США жорстоко побила свого трьохрічного сина (відео)

Юлія Сторожук спершу била свого сина, а тоді підняла його і кинула на землю

У США заарештували українську біженку Юлію Сторожук, через звинувачення у побитті 3-річного сина. Про це пише CBS News.

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Факти побиття зафіксувала сусідська камера.

На кадрах видно, як жінка спершу била свого сина, а тоді підняла його і кинула на землю.

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Про побиття дитини стало відомо 1 листопада. Поліція одразу взяла Сторожук під варту.

«У нас є одне відео, де вона штовхає дитину на землю і жорстоко б’є її ногами. За її словами, вона зробила це тому, що дитина не слухала, і син, очевидно, хотів піти на ігровий майданчик, а вона сказала йому «ні», – розповіла прессекретарка поліції Санні-Айлз-Біч сержант Мелісса Порро.

У хлопчика був червоний синяк на щоці та лобі, а також синці на руці та коліні.

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Сторожук заявила правоохоронцям, що штовхнула сина, бо він наполягав на тому, щоб піти на дитячий майданчи і «не слухав її». Суддя заборонив їй спілкуватися із сином.

Відомо, що жінка із сином приїхали до Південної Флориди рік тому, тікаючи від війни в Україні. Раніше жінка працювала стюардесою.

Сторожук вийшла з СІЗО 2 листопада увечері, заплативши заставу 5 тис. дол. Журналістам вона заявила, що любить сина і хоче його повернути.

Раніше повідомлялося, що у Польщі судитимуть подружжя з України. Їх підозрюють у катуванні та зґвалтуванні сина Данила, якому 2,5 років.