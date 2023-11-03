Українка в США жорстоко побила свого трьохрічного сина (відео)
Юлія Сторожук спершу била свого сина, а тоді підняла його і кинула на землю
У США заарештували українську біженку Юлію Сторожук, через звинувачення у побитті 3-річного сина. Про це пише CBS News.
Факти побиття зафіксувала сусідська камера.
На кадрах видно, як жінка спершу била свого сина, а тоді підняла його і кинула на землю.
Про побиття дитини стало відомо 1 листопада. Поліція одразу взяла Сторожук під варту.
«У нас є одне відео, де вона штовхає дитину на землю і жорстоко б’є її ногами. За її словами, вона зробила це тому, що дитина не слухала, і син, очевидно, хотів піти на ігровий майданчик, а вона сказала йому «ні», – розповіла прессекретарка поліції Санні-Айлз-Біч сержант Мелісса Порро.
У хлопчика був червоний синяк на щоці та лобі, а також синці на руці та коліні.
Сторожук заявила правоохоронцям, що штовхнула сина, бо він наполягав на тому, щоб піти на дитячий майданчи і «не слухав її». Суддя заборонив їй спілкуватися із сином.
Відомо, що жінка із сином приїхали до Південної Флориди рік тому, тікаючи від війни в Україні. Раніше жінка працювала стюардесою.
Сторожук вийшла з СІЗО 2 листопада увечері, заплативши заставу 5 тис. дол. Журналістам вона заявила, що любить сина і хоче його повернути.
Раніше повідомлялося, що у Польщі судитимуть подружжя з України. Їх підозрюють у катуванні та зґвалтуванні сина Данила, якому 2,5 років.
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