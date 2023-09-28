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На Львівщині жінка катувала 10-річну подругу своєї доньки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Львівщині жінка катувала 10-річну подругу своєї доньки
фото: Львівська обласна прокуратура

Жителька Соснівки силою затягнула дитину до квартири своєї матері та почала жорстоко бити дівчинку

У Львівській області судили жінку, яка викрала 10-річну подругу своєї доньки: вона жорстоко побила дівчинку та залишила її зв'язаною на всю ніч. За це жінку засудили до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє прокуратура Львівської області. 

Слідство встановило, що інцидент стався у Соснівці Львівської області. Там 32-річна жінка пізно ввечері напідпитку поверталась додому. Дорогою вона зустріла 10-річну подругу своєї доньки. Між дітьми напередодні стався конфлікт, а тому мати вирішила помститись дитині за образу доньки. 

Жителька Соснівки силою затягнула дитину до квартири своєї матері, де ніхто не жив через ремонт, та почала жорстоко бити дівчинку. 

«Вона нанесла останній численні удари по тілу руками, а також підручними засобами, зокрема дерев’яним табуретом і металевим молотком. Після чого жінка зв’язала дівчинці руки і заклеїла рот клейкою стрічкою, щоб вона не змогла втекти чи покликати на допомогу, та закрила її у квартирі на ніч», – йдеться у повідомленні. 

Наступного дня жінка повернулась, вмила потерпілу та відпустила, наказавши їй нікому не розповідати про побої. 

Проте дівчинка у всьому зізналась і у неї діагностували тяжкі тілесні ушкодження. Суд визнав 32-річну жительку Львівщини винною в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 146 КК України). Її засудили до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік тиждень катував дружину та дітей через зірвані персики.

Теги: Львівщина слідство жінка конфлікт

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