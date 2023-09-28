На Львівщині жінка катувала 10-річну подругу своєї доньки

Жителька Соснівки силою затягнула дитину до квартири своєї матері та почала жорстоко бити дівчинку

У Львівській області судили жінку, яка викрала 10-річну подругу своєї доньки: вона жорстоко побила дівчинку та залишила її зв'язаною на всю ніч. За це жінку засудили до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

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Слідство встановило, що інцидент стався у Соснівці Львівської області. Там 32-річна жінка пізно ввечері напідпитку поверталась додому. Дорогою вона зустріла 10-річну подругу своєї доньки. Між дітьми напередодні стався конфлікт, а тому мати вирішила помститись дитині за образу доньки.

Жителька Соснівки силою затягнула дитину до квартири своєї матері, де ніхто не жив через ремонт, та почала жорстоко бити дівчинку.

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«Вона нанесла останній численні удари по тілу руками, а також підручними засобами, зокрема дерев’яним табуретом і металевим молотком. Після чого жінка зв’язала дівчинці руки і заклеїла рот клейкою стрічкою, щоб вона не змогла втекти чи покликати на допомогу, та закрила її у квартирі на ніч», – йдеться у повідомленні.

Наступного дня жінка повернулась, вмила потерпілу та відпустила, наказавши їй нікому не розповідати про побої.

Проте дівчинка у всьому зізналась і у неї діагностували тяжкі тілесні ушкодження. Суд визнав 32-річну жительку Львівщини винною в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 146 КК України). Її засудили до семи років позбавлення волі.

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