До Дня матері військовий випустив зворушливу пісню-сповідь (відео)

Особиста історія Мирослава, втілена у пісні «Мамо» є нагадуванням про найміцніший зв'язок у світі – зв'язок між матір'ю та дитиною

Військовий «Культурних сил» випустив пісню-сповідь «Мамо» про найдорожчу в світі людину

Платформа «Культурні сили» з нагоди Дня матері представила особливу пісню від військовослужбовця Мирослава Кувалдіна. Захисник випустив зворушливу композицію «Мамо», яку присвятив найріднішій людині – матері, й водночас – кожній українській жінці, яка виховала сина чи доньку-воїна. Про це повідомляє «Главком».

«Кожен акорд цієї пісні – це безмежна любов до матері, яка благословляє перед стрибком у невідомість, – ділиться Мирослав. Ця ніжна пісня народилася не в тиші студії, а в гуркоті війни, де кожна мить стає кришталево ясною, а цінність життя відчувається з неймовірною гостротою. У цьому плинному часі, де «потім» може ніколи не настати, виникла потреба озвучити найсокровенніше – почуття дитини до матері».

обкладинка пісні

Доля матері воїна – це щоденна молитва, незламна підтримка та нескінченне чекання. Чекання з бою, з полону, часом – всупереч усім надіям. Сьогодні українська мати стала символом неймовірної віри, самопожертви та безмежної любові.

Мирослав Кувалдін випустив пісню-сповідь «Мамо»

«У час випробувань кожна українська мати знайшла в собі силу благословити своїх дітей на захист рідної землі, коли іншого вибору не залишилося», – розповідає Мирослав Кувалдін. «Ця пісня – наш уклін усім матерям України, які свідомо відпускають найцінніше – своїх дітей – заради майбутнього нашої країни».

Матері українських воїнів – хранительки пам’яті, сили традиції, вони є моральною опорою, що веде дитину змалечку до рішення стати захисником. Не тільки про цю війну – так було завжди: українські матері були джерелом того виховання і цінностей, які зрештою привели сотні тисяч українців до лав УСС, УГА, армії УНР і УПА.

«Мама – це не просто слово, це цілий світ, сповнений безумовної підтримки та безмежної любові, яка не потребує обіцянок чи клятв, яка підтримує, незважаючи ні на що, – додав автор, – У цій пісні немає слова «дякую», адже сама мелодія, кожне слово – це і є вдячність, глибока і щира».

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Мирослав Кувалдін з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, пройшовши шлях від територіальної оборони до 59-ї бригади та зрештою – до «Культурного десанту».

Нагадаємо, Боєць 128-ї окремої бригади ТрО «Дике Поле» Андрій із позивним «Чорнозем» перетворив радянську протитанкову міну ТМ-62М на унікальний музичний інструмент – укулеле та зіграв на ньому «Червону руту».