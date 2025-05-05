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Українські військові отримали оплески на параді до Дня перемоги в Лондоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українські військові отримали оплески на параді до Дня перемоги в Лондоні
Українські військові взяли участь у параді в Лондоні
фото: AP

Король аплодував українським військовим

Українські військові, які проходять навчання у Великій Британії, взяли участь у військовому параді до Дня перемоги в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Під час проходження повз ложу з королівською родиною та провідними політиками, українські військові отримали вітання й оплески від короля.

Король салютував українським воїнам
Король салютував українським воїнам
фото: АР

«У ході беруть участь кілька українських військових. Коли вони проходили повз ложу, де сидить королівська родина та провідні політики, вони отримали привітання від короля та оплески. Українські солдати, які беруть участь у параді, проходять навчання у Великій Британії, в той час, як їхня країна стикається з вторгненням з боку РФ», – пише Sky News.

Українські військові на параді у Лондоні
Українські військові на параді у Лондоні
фото: АР

До слова, російська окупаційна «влада» Севастополя заявила про скасування проведення військового параду на 9 травня цього року. Таку заяву зробив підконтрольний РФ «глава міста» Михайло Развожаєв під час апаратної наради

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Теги: військові парад Лондон

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