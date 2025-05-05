Українські військові отримали оплески на параді до Дня перемоги в Лондоні
Король аплодував українським військовим
Українські військові, які проходять навчання у Великій Британії, взяли участь у військовому параді до Дня перемоги в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.
Під час проходження повз ложу з королівською родиною та провідними політиками, українські військові отримали вітання й оплески від короля.
«У ході беруть участь кілька українських військових. Коли вони проходили повз ложу, де сидить королівська родина та провідні політики, вони отримали привітання від короля та оплески. Українські солдати, які беруть участь у параді, проходять навчання у Великій Британії, в той час, як їхня країна стикається з вторгненням з боку РФ», – пише Sky News.
До слова, російська окупаційна «влада» Севастополя заявила про скасування проведення військового параду на 9 травня цього року. Таку заяву зробив підконтрольний РФ «глава міста» Михайло Развожаєв під час апаратної наради
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