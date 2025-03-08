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Технік F-16 Вероніка розповіла про службу, виклики та мрію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Технік F-16 Вероніка розповіла про службу, виклики та мрію
Вероніка за роботою
фото: Повітряне командування «Центр»/Facebook

Військова стала однією з перших жінок, які освоїли технічні спеціальності в авіації

Військовослужбовиця Повітряних Сил Вероніка – технік багатоцільового винищувача F-16. Її шлях до авіації розпочався ще з дитинства, вона мимоволі вдивлялася в небо коли летів літак вимальовуючи каскади фігур і піруети, і затамовувавши подих мріяла стати офіцером. Пройшовши навчання в Харківському національному університеті Повітряних Сил, вона стала однією з перших жінок, які освоїли технічні спеціальності в авіації. Як інформує «Главком», історію військовослужбовці розповіло Повітряне командування «Центр».

Після початку великої війни Вероніка проходила службу на західній Україні, а згодом отримала можливість перенавчитися на F-16. Пройшовши успішну підготовку у Данії та Великій Британії, де вивчала технічне обслуговування винищувача та вдосконалювала знання англійської мови зрозуміла що мрія всього ії життя збувається.

Технік F-16 Вероніка розповіла про службу, виклики та мрію фото 1

Підготовка до роботи з F-16 стала для Вероніки новим професійним викликом. Навчання за кордоном вимагало швидкого засвоєння величезного обсягу інформації, адаптації до нових технічних стандартів та роботи виключно англійською мовою.

«Інструктори детально пояснювали кожен аспект обслуговування літака, ділилися своїм досвідом та відповідали на всі наші запитання. Вони розуміли, що для нас це не просто навчання – це підготовка до виконання реальних бойових завдань», – каже дівчина.

Технік F-16 Вероніка розповіла про службу, виклики та мрію фото 2

Завдяки допомозі іноземних партнерів Вероніка, як і інші українські військові, змогла швидко освоїти нову техніку, і зараз ці знання вже працюють на захист нашого неба. Підтримка союзників не закінчується – вони продовжують переживати за Україну, допомагати нам вдосконалювати свої навички та посилювати оборону неба.

«Моя робота – це щоденна перевірка кожної деталі, щоб літак був у бойовій готовності. Ми стежимо за всіма системами, перевіряємо заправку, стан механізмів, усуваємо будь-які несправності. Гордість це бачити, як літак злітає, знаючи, що він виконає важливе завдання, і обовязково має повернутися додому», – пояснює Вероніка.

Технік F-16 Вероніка розповіла про службу, виклики та мрію фото 3

Військова зізнається, що її робота – це не лише технічна відповідальність, а й велика емоційна напруга. Адже кожен виліт – це ризик, і кожен технік хвилюється за своїх льотчиків.

«Найважче – це очікування. Після зльоту кожна хвилина здається вічністю, поки не побачиш літак, що повертається на базу. Тоді можна нарешті видихнути», – каже технік.

Перше, що зробить захисниця після перемоги – це нарешті зустрінеться зі своєю родиною. Через війну вона не бачила близьких вже довгий час.

«Я мрію вийти заміж! Маю плани на майбутнє, є підтримка мого майбутнього чоловіка, яка мене надихає на життя! Доречі він теж військовий! Мріємо народити дитину у вільній країні, без повітряних тривог і вибухів», – ділиться дівчина.

Раніше пілот 39-ї бригади тактичної авіації з літака Су-27 привітав українське жіноцтво з Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Крім того, президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир. 

Зазначимо, питання щодо статусу 8 березня як вихідного дня та доцільності його святкування набуває нового значення в контексті прагнення країни відійти від радянської спадщини. Та, не зважаючи на це, у квіткових магазинах та вуличних точках продажу у Києві з’явився великий вибір сезонних квітів. «Главком» підготував фоторепортаж про те, як квітковий бізнес реанімує радянське свято. 

Також ювелірні крамниці заманюють покупців величезними знижками напередодні 8 березня. 

Нагадаємо, що 14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят.

Зокрема, там йшлося про скасування свята 8 Березня (Міжнародний жіночий день). Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні у комітеті. Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним. 

Також популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня в Україні останнім роками знижувалася – з 49% у 2017 році до 21% у 2024 році. У 2025 році позитивне ставлення змінилося в рамках похибки вибірки – до 23%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

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Теги: 8 березня свята бізнес літак військові Володимир Зеленський навчання президент робота свято пілот законопроєкт

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