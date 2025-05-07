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Пакистан назвав умову для зупинення воєнних дій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Пакистан назвав умову для зупинення воєнних дій

Пакистан ставить умову для припинення військових дій 

Пакистан не нагнітатиме напруженість у конфлікті з Індією, якщо вона припинить військову операцію «Сіндур» та інші агресивні дії. Про це міністр оборони ісламської республіки Хаваджа Асіф заявив в інтерв'ю телебаченню агентства Bloomberg, повідомляє «Главком».

«Ми весь цей час говорили, що не зробимо нічого проти Індії. Якщо Індія відступить, ми безперечно згорнемо свої військові дії. Але поки нас атакують, нам доведеться відповідати, нам доведеться захищатися», – сказав Асіф.

На запитання ведучого про можливість переговорів після серії обопільних ударів міністр відповів, що «не знає таких контактів».

Згідно із заявою пакистанських військових, під час атаки «з метою самооборони» було знищено три французькі винищувачі Rafale, один МіГ-29, один Су-30 та безпілотник Heron.

На лінії контролю між підконтрольними Індії та Пакистану районами Кашміру не вщухають бойові дії. Місцеві жителі повідомляють про постійний мінометний вогонь по прикордонних блокпостах. Зокрема, Джавад Ахмед Парас із долини Нілум у пакистанській частині Кашміру розповів, що вибухи не припиняються з моменту авіаударів, здійснених Індією. За його словами, люди живуть у постійному страху, багато хто вже перебрався в бункери та укриття.

Китай закликав Індію та Пакистан не допустити ескалації конфлікту. Відповідну заяву зробили у МЗС КНР.

Президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. 

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Теги: міністр військові Індія Пакистан

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