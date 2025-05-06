«Сталевий фронт» запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ

Перші одинадцять машин вже «перевдягнулися»

У межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова «Метінвест» запустив виробництво захисних екранів для радянських багатоцільових тягачів МТ-ЛБ. Ці бронемашини масово використовуються на фронті.

МТ-ЛБ – це легка гусенична бронетехніка, яка активно використовується як для перевезення особового складу, так і як база для різноманітного озброєння. Утім, її слабка броня практично не захищає від сучасних загроз – тому саме такі машини найчастіше стають цілями для дронів-камікадзе.

Щоб зменшити ці втрати, «Сталевий Фронт» розробив і почав виготовляти спеціальні сталеві решітки, які монтуються поверх корпусу. Перші одинадцять машин вже «перевдягнулися». Дві з них стали до служби у 110-й бригаді тероборони. Тут ці машини використовують для евакуації.

«Переваги гусяної машини перед колісною особливо помітна в снігову погоду, взимку або тоді, коли колісна техніка не може проїхати: в багнюку, дощі, весняну або осінню негоду. Захист від дронів сьогодні вкрай важливий, бо вони швидкі, маневрені і разючі. Тому такий екран від FPV дуже необхідний», – зауважує пресофіцер 110 ОБр ТРО Андрій Бистрік.

Захисні екрани створені інженерами «Метінвесту» спільно з екіпажами, які працюють на цій техніці. Їхня задача – перехопити вибухову хвилю ще до моменту контакту з корпусом і тим самим зберегти життя екіпажу та працездатність машини. Конструкція максимально адаптована до умов фронту: легка в установці, не заважає огляду, дозволяє техніці рухатись у складній місцевості.

«МТ-ЛБ – це не нова техніка, але сьогодні вона знову працює на передовій. Наша задача – зробити її більш захищеною. Захисні екрани, які ми розробили, – це не універсальна «броня від усього», але це шанс. Шанс вижити після прильоту дрона, шанс евакуювати екіпаж, шанс довезти боєкомплект. У цій війні кожен шанс важить життя», – зазначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи «Метінвест».

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Нагадаємо, «Сталевий фронт» Ріната Ахметова» – це спільна мілітарна ініціатива усіх бізнесів підприємця, спрямована на допомогу Силам Оборони України. Окремим напрямком допомоги є унікальне власне виробництво для фронту: зокрема, сталеві «криївки», захисні екрани для техніки, міні трали та багато іншого.