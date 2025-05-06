Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Сталевий фронт» запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Сталевий фронт» запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ
МТ-ЛБ – це легка гусенична бронетехніка
фото: metinvest.media

Перші одинадцять машин вже «перевдягнулися»

У межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова «Метінвест» запустив виробництво захисних екранів для радянських багатоцільових тягачів МТ-ЛБ. Ці бронемашини масово використовуються на фронті.

МТ-ЛБ – це легка гусенична бронетехніка, яка активно використовується як для перевезення особового складу, так і як база для різноманітного озброєння. Утім, її слабка броня практично не захищає від сучасних загроз – тому саме такі машини найчастіше стають цілями для дронів-камікадзе.

Щоб зменшити ці втрати, «Сталевий Фронт» розробив і почав виготовляти спеціальні сталеві решітки, які монтуються поверх корпусу. Перші одинадцять машин вже «перевдягнулися». Дві з них стали до служби у 110-й бригаді тероборони. Тут ці машини використовують для евакуації.

«Переваги гусяної машини перед колісною особливо помітна в снігову погоду, взимку або тоді, коли колісна техніка не може проїхати: в багнюку, дощі, весняну або осінню негоду. Захист від дронів сьогодні вкрай важливий, бо вони швидкі, маневрені і разючі. Тому такий екран від FPV дуже необхідний», – зауважує пресофіцер 110 ОБр ТРО Андрій Бистрік.

Захисні екрани створені інженерами «Метінвесту» спільно з екіпажами, які працюють на цій техніці. Їхня задача – перехопити вибухову хвилю ще до моменту контакту з корпусом і тим самим зберегти життя екіпажу та працездатність машини. Конструкція максимально адаптована до умов фронту: легка в установці, не заважає огляду, дозволяє техніці рухатись у складній місцевості.

«МТ-ЛБ – це не нова техніка, але сьогодні вона знову працює на передовій. Наша задача – зробити її більш захищеною. Захисні екрани, які ми розробили, – це не універсальна «броня від усього», але це шанс. Шанс вижити після прильоту дрона, шанс евакуювати екіпаж, шанс довезти боєкомплект. У цій війні кожен шанс важить життя», – зазначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи «Метінвест».

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, «Сталевий фронт» Ріната Ахметова» – це спільна мілітарна ініціатива усіх бізнесів підприємця, спрямована на допомогу Силам Оборони України. Окремим напрямком допомоги є унікальне власне виробництво для фронту: зокрема, сталеві «криївки», захисні екрани для техніки, міні трали та багато іншого.

Читайте також:

Теги: військові озброєння фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна більше не просить, а диктує умови
Україна подолала психологічний бар'єр з Америкою
3 травня, 13:35
Шеврон 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ
Стало відомо, яка бригада взяла у полон китайських військових
9 квiтня, 01:53
Аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті
Аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті в перші години великоднього перемир'я
20 квiтня, 04:03
Паппергер сказав, що Rheinmetall вироблятиме значно більше артилерійських снарядів, ніж планувалося раніше
Глава Rheinmetall назвав зброю, яка може змінити перебіг війни в Україні
17 квiтня, 13:14
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих
Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових
18 квiтня, 14:14
Літак Gripen патрулює повітряний простір НАТО
Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі
26 квiтня, 16:21
Путін оголосив про нове перемир'я до Дня перемоги
Для чого Путін оголосив нове перемир'я? ISW відповів
29 квiтня, 05:15
Українські захисники на Лиманському напрямку усі атаки відбили, а також не допустили погіршення тактичного положення у Серебрянському лісництві
Росіяни намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку
28 квiтня, 10:49
США більше не можуть дозволити собі субсидувати безпеку Європи – Волтц
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
30 квiтня, 17:09

Суспільство

«Сталевий фронт» запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ
«Сталевий фронт» запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ
У Львові жінка принизила ветерана, який скористувався пільгами
У Львові жінка принизила ветерана, який скористувався пільгами
Мріяв стати кадровим військовим. Згадаймо 22-річного матроса Микиту Фоміних
Мріяв стати кадровим військовим. Згадаймо 22-річного матроса Микиту Фоміних
В Україні хмарно: прогноз погоди на 6 травня
В Україні хмарно: прогноз погоди на 6 травня
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
58K
Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз
21K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
17K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
13K
Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним

Новини

Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua