Український священик почав проводити богослужіння в Instagram (відео)

Священнослужитель УГКЦ започаткував таку новацію для вірян молодшого покоління

Священик зі Скали-Подільської, що на Тернопільщині, щонеділі та у святкові дні організовує богослужіння у соцмережах, зокрема, в Instagram. Отець Василь Германюк із Тернопільщини активний користувач Instagram. Він створив свою сторінку для прямої трансляції богослужіння. Священнослужитель УГКЦ започаткував таку новацію для вірян молодшого



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Отець Василь Германюк

Священнослужитель УГКЦ започаткував таку новацію для вірян молодшого покоління

Священик зі Скали-Подільської, що на Тернопільщині, щонеділі та у святкові дні організовує богослужіння у соцмережах, зокрема, в Instagram.

Отець Василь Германюк із Тернопільщини активний користувач Instagram. Він створив свою сторінку для прямої трансляції богослужіння.

Священнослужитель УГКЦ започаткував таку новацію для вірян молодшого покоління, які чимало часу проводить у віртуальному світі.

«Слава Ісусу Христу, дорогі, так як я обіцяв, сьогодні між 9 і 10 годиною допоможу вам у вашій ранішній молитві. Адже сьогодні є вихідний день, ви трохи довше поспали, хтось надіюсь зараз підключиться, щоб наживо молитись, і нехай Господь благословить вас!», – веде трансляцію священник Василь Германюк.

Наразі у священика понад шість сотень підписників в Instagram. Переважна більшість - молоді люди, які користуються сучасними гаджетами і мають свої сторінки у соцмережах.

Релігієзнавці застерігають – такі віртуальні молитви не замінять богослужіння в церкві. Але допоможуть тим, хто не може прийти до храму.

Невдовзі отець Василь планує проводити прямі трансляції не тільки коротких молитов, а й святкових літургій.

Джерело: 5 канал