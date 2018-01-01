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    Український священик почав проводити богослужіння в Instagram (відео)

    Священнослужитель УГКЦ започаткував таку новацію для вірян молодшого покоління
    Священик зі Скали-Подільської, що на Тернопільщині, щонеділі та у святкові дні організовує богослужіння у соцмережах, зокрема, в Instagram. Отець Василь Германюк із Тернопільщини активний користувач Instagram. Він створив свою сторінку для прямої трансляції богослужіння. Священнослужитель УГКЦ започаткував таку новацію для вірян молодшого
    • Сьогодні, 20:42
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    Отець Василь Германюк
    Отець Василь Германюк

    Священнослужитель УГКЦ започаткував таку новацію для вірян молодшого покоління

    Священик зі Скали-Подільської, що на Тернопільщині, щонеділі та у святкові дні організовує богослужіння у соцмережах, зокрема, в Instagram.

    Отець Василь Германюк із Тернопільщини активний користувач Instagram. Він створив свою сторінку для прямої трансляції богослужіння.

    Священнослужитель УГКЦ започаткував таку новацію для вірян молодшого покоління, які чимало часу проводить у віртуальному світі.

    «Слава Ісусу Христу, дорогі, так як я обіцяв, сьогодні між 9 і 10 годиною допоможу вам у вашій ранішній молитві. Адже сьогодні є вихідний день, ви трохи довше поспали, хтось надіюсь зараз підключиться, щоб наживо молитись, і нехай Господь благословить вас!», – веде трансляцію священник Василь Германюк.

    Наразі у священика понад шість сотень підписників в Instagram. Переважна більшість - молоді люди, які користуються сучасними гаджетами і мають свої сторінки у соцмережах.

    Релігієзнавці застерігають – такі віртуальні молитви не замінять богослужіння в церкві. Але допоможуть тим, хто не може прийти до храму.

    Невдовзі отець Василь планує проводити прямі трансляції не тільки коротких молитов, а й святкових літургій.

    Джерело: 5 канал

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