«Українського диверсанта» Панова етапували до Сімферополя



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Політв'язень Євген Панов Фото: Радіо Свобода

Наразі Панов перебуває на карантині, тому рідні не можуть зустрітися з ним

Засудженого у справі «українських диверсантів» політв’язня Євгена Панова етапували до анексованого Криму з Москви.

Про це «Крим.Реалії» повідомили мати Панова Віра Котелянець та його брат Ігор.

Рідним відомо тільки про те, що Панова етапували до СІЗО Сімферополя, наразі він перебуває на карантині, тому рідні не можуть зустрітися з ним. Також вони не знають, з якими процесуальними діями пов’язане етапування.

Як відомо, Панова 9 жовтня етапували з Сімферопольського СІЗО до Москви.

Нагадаємо, Верховний суд Росії 25 жовтня залишив без змін вирок стосовно українця Євгена Панова, засудженого до восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «підготовці диверсії в Криму».

Панов заявив, що не має наміру просити помилування у президента РФ і не сподівається на свій обмін.