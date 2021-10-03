Україну накриють дві магнітні бурі: як захиститись

Вплив магнітних бурь відчувають на собі метеозалежні

Вплив магнітних бурь відчувають на собі метеозалежні

На початку жовтня очікуються дві магнітні бурі

На початку жовтня Землю накриють магнітні бурі. За прогнозами експертів, магнітні бурі будуть середньої інтенсивності, але багато людей відчують погіршення самопочуття, повідомляє ФІАН.

Так, в найближчий тиждень очікується відразу дві магнітні бурі – у вівторок, 5 жовтня, друга – в неділю, 10 жовтня. Обидві бурі будуть середньої інтенсивності, четвертого рівня.

Як захистити себе від впливу магнітної бурі

Лікарі радять заздалегідь підготуватися до наближення бурі. Необхідно стежити за своїм станом, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами стану, а також тримати необхідні ліки поруч. Скасуйте важливі зустрічі, заходи, прийняття серйозних рішень. Не перевтомлюйтесь як фізично, так і емоційно, уникайте стресових ситуацій.

Ось кілька порад, як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:

Спіть повноцінно, 7-8 годин. Не вживайте алкоголь, куріння, енергетики, пийте менше кави та інших підбадьорливих напоїв. Не переїдайте, уникайте нездорової важкої їжі. Частіше провітрюйте приміщення, якщо погода хороша – більше гуляйте на свіжому повітрі. При потребі проконсультуйтеся з лікарем.

Зазначимо, французький астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке зробив один з найякісніших знімків полярного сяйва. Фото, яке вдалося зробити з борту Міжнародної космічної станції, астронавт опублікував у Twitter.