Україну накриють морози: прогноз погоди на 11 січня
На Півдні денна температура становитиме -3...+1 градусів
У західних областях буде хмарно. Без опадів. Вдень температура повітря опуститься до -1...-6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -3...-6.
У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Проте опадів не очікується. Стовпчики термометрів вдень покажуть -3...-6 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме теж -6.
На Сході України вдень прогнозують від -5 до +1 градуса. Вночі буде -7...+1.
На Півдні денна температура становитиме -3...+1 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -4...+1.
У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -4...-6. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -4...-6 градусів.