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    Україну накриють морози: прогноз погоди на 11 січня

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    В Україну йде похолодання: у вівторок морози накриють всю країну - Україну накриють морози: прогноз погоди на 11 січня
    В Україну йде похолодання: у вівторок морози накриють всю країну

    На Півдні денна температура становитиме -3...+1 градусів

    В Україні у вівторок, 11 січня, у більшості регіонів очікується хмарна та морозна погода. Температура повітря вдень триматиметься в межах -6...+1 градусів, а вночі опуститься до -7. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Без опадів. Вдень температура повітря опуститься до -1...-6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -3...-6.

    У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Проте опадів не очікується. Стовпчики термометрів вдень покажуть -3...-6 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме теж -6.

    На Сході України вдень прогнозують від -5 до +1 градуса. Вночі буде -7...+1.

    На Півдні денна температура становитиме -3...+1 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -4...+1.

    У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -4...-6. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -4...-6 градусів.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Україну накриють морози: прогноз погоди на 11 січня