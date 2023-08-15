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Встановлена в Україні плата за передачу електроенергії при експорті є порушенням взятих країною зобов’язань – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Встановлена в Україні плата за передачу електроенергії при експорті є порушенням взятих країною зобов’язань – ЗМІ
Енергетичне співтовариство (Energy Community) запустило Центр для моніторингу енергетичного ринку в Україні
фото з відкритих джерел

«Це призведе до зриву процесів євроінтеграції та закриє перед нами двері до ЄС»

Встановлена в Україні плата за послуги на передачу електричної енергії, яка застосовується до експортерів, є прямим порушенням взятих Україною міжнародних зобов’язань.

Про це йдеться у статті видання «Закон і Бізнес».

У ній зазначається, що зараз Велика палата Верховного Суду (ВП ВС – ред.) з ініціативи колегії суддів Касаційного господарського суду (КГС – ред.) наполягає на необхідності відступу від висновків тієї ж ВП ВС.

«Велика палата констатувала, що встановлена в Україні плата за послуги на передачу електричної енергії, яка застосовується до експортерів виключно через те, що електрична енергія перетинає кордон, є прямим порушенням взятих Україною міжнародних зобов’язань згідно зі ст.41 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та наближеного acquis ЄС у сфері енергетики», – йдеться у статті.

Колегія суддів КГС стверджує, що означені положення aquis ЄС у сфері енергетики щодо заборони запровадження зборів на товар через те, що він перетинає кордон, та вказане рішення Суду ЄС не підлягають застосуванню в Україні.

Зазначається, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства, який слідкує за виконанням Україною міжнародних зобов’язань, вже висловив занепокоєння щодо порушення Україною ст.41 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо запровадження зборів, які становлять собою митні платежі.

«Якщо ВС (Верховний Суд – ред.) урешті-решт знехтує міжнародні інтереси нашої держави, це призведе до зриву процесів євроінтеграції та закриє перед нами двері до ЄС, до якого Український народ йде вже майже 10 років. Ще більшої актуальності це набуває в умовах війни та недавно набутого Україною статусу кандидата в члени ЄС. Адже наведені порушення можуть перешкодити участі нашої держави в низці програм та проектів щодо фінансування, яке так необхідне для відбудови зруйнованої інфраструктури», – наголосили у матеріалі.

Нагадаємо, взимку Енергетичне співтовариство (Energy Community) запустило Центр для моніторингу енергетичного ринку в Україні.

Теги: тарифи електроенергія

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Встановлена в Україні плата за передачу електроенергії при експорті є порушенням взятих країною зобов’язань – ЗМІ
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