Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня
колаж: glavcom.ua

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмеженим не буде

18 червня в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це «Укренерго» повідомило у Facebook.

«Причина – зростання споживання через потепління та робочі дні», – пояснили в компанії.

«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня фото 1

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмеженим не буде.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

Теги: енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітрова турбіна встановлена у китайській провінції Гуандун
Китай побудував найбільший у світі морський вітрогенератор (фото)
13 червня, 14:05
Під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні відбулося засідання високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України
Партнери G7 нададуть Україні понад $1 млрд: на що підуть кошти
13 червня, 11:32
В «Укренерго» зауважили, що від сьогодні протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень
Голова правління «Укренерго» розповів, якою буде ситуація з електроенергією цього тижня
3 червня, 05:28
Наразі ДТЕК націлена на максимально можливе відновлення енергоблоків ТЕС до похолодання
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
«Економічна безпека України важлива так само, як і зведення з військових полів»
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко: «Люди не завжди помічають, яку ціну сплачують енергетики за те, щоб у нас було світло»
Влітку без світла: що чекає нас узимку? Розбір з енергетичним радником прем’єр-міністра Енергетична безпека
30 травня, 16:20
На президентських виборів у Литві переміг чинний президент Гітанас Науседа
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як повідомила пресслужба «Укренерго», дефіцит в українській енергосистемі зменшився
«Укренерго» скасувало відключення електроенергії в усіх областях України до вечора
22 травня, 10:55
Тилігульська ВЕС стала першою вітростанцією в Україні, де були використані найновітніші технології
ДТЕК назвав результати роботи Тилігульської вітроелектростанції за рік
20 травня, 22:50

Суспільство

Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня
Розгляд апеляції у справі Гандзюк може початися наново: деталі з зали суду
Розгляд апеляції у справі Гандзюк може початися наново: деталі з зали суду
Генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру
Генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру
Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку дерев у Нацпарку на Буковині
Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку дерев у Нацпарку на Буковині
Герой України назвав найскладніші для ураження російські ракети
Герой України назвав найскладніші для ураження російські ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
22K
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
16K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
9967
Індія пояснила, чому не підтримала спільне комюніке Глобального саміту миру
6145
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6074
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Сьогодні, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua