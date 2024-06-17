«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмеженим не буде

18 червня в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це «Укренерго» повідомило у Facebook.

«Причина – зростання споживання через потепління та робочі дні», – пояснили в компанії.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмеженим не буде.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.