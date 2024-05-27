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Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
На президентських виборів у Литві переміг чинний президент Гітанас Науседа
фото: Reuters

У Литві відбувся другий тур президентських виборів

Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині та окупували Нетайлове. У Литві відбувся другий тур виборів президента. В Орловські області РФ дрони впали на заправку. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 травня, щоб ви були в курсі подій. 

Вибори в Литві

У Литві 26 травня відбувся другий тур президентських виборів. За результатами голосування зі значним відривом переміг чинний президент Гітанас Науседа. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Литви.

За посаду боролися чинний глава країни Науседа та очільниця литовського уряду Інгріда Шимоніте. За Науседу проголосували 74,43% виборців, а за Шимоніте – 24,06%.

Президент України Володимир Зеленський привітав Науседу з перемогою на виборах: «Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі».

Росія окупувала Нетайлове

Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині та окупували Нетайлове. Про це повідомили аналітики DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове.

Атака дронів на Орловську область

Нібито відбулася «масована атака» на Орловську область, під час якої відбулося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції у місті Лівни. Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

«Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА», – розповідає Кличков.

Він додав, що на місці події загинув водій пожежної частини. За словами губернатора, ще три співробітники служб постраждали.

Іспанія анонсувала візит Зеленського

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Мадрида, де зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у понеділок, 27 травня. Про це йдеться в повідомленні уряду Іспанії

Зазначається, що Зеленський зустрінеться із Санчесом, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію у Мадриді о 12:00 за місцевим часом.

Також Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI. 

ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів

Угруповання ХАМАС випустило щонайменше вісім ракет по центральній частині Ізраїлю, що стало найбільшим обстрілом із Сектора Гази за останні чотири місяці. За словами речника Армії оборони Ізраїлю, три снаряди збила протиракетна система «Залізний купол», а п'ять приземлилися на відкритій місцевості.

Від уламків збитої ракети незначних пошкоджень зазнав будинок у передмісті Тель-Авіва Герцлії. Легкі поранення отримали двоє людей. Крім того, щонайменше одна ракета впала у відкритому полі, утворивши великий кратер, в Кфар-Сабі, на північному сході від Тель-Авіва.

Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики бригади ХАМАСу «Аль-Кассам», заявивши, що «обстріляли Тель-Авів у відповідь на сіоністські масові вбивства цивільного населення».

«Укренерго» анонсувало графіки відключень на 27 травня

Графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 27 травня 2024 року, діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України у період з 6:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень», – зазначає «Укренерго».

Зокрема, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Теги: вибори президент ХАМАС ракета Педро Укренерго населення Педро Санчес ворог поранення

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