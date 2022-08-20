Уряд дозволив використовувати дані з «Дії» за кордоном: перелік країн

Українці можуть використовувати документи з «Дії» за кордоном

До переліку потрапили 58 країн

Кабінет Міністрів дозволив українцям передавати свої персональні дані за кордоном через застосунок «Дія». Уряд затвердив список країн, які зможуть отримувати такі дані. Про це йдеться у постанові № 910 Кабміну.

Тепер громадяни України зможуть використовувати за кордоном свої електронні документи та інші персональні дані в «Дії». Так, іноземні установи зможуть отримати доступ до даних людини, яка оформляє там певну послугу.

Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виключно іноземним субʼєктам, які гарантують належний захист даних.

Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним субʼєктам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Використовувати дані з «Дії» мають право іноземні установи в державах, які дбають про захист персональних даних.

До переліку потрапили 58 країн: Австралія, Азербайджан, Аргентина, Буркіна-Фасо, Люксембург, Греція, Грузія, Ізраїль, Ірландія, Італія, Канада, Андорра, Ліхтенштейн, Монако, Бельгія, Данія, Іспанія, Марокко, Норвегія, Таїланд, Швеція, Латвія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Об’єднані Арабські Емірати, Португалія, Польща, Австрія, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Ісландія, Кабо-Верде, Кіпр, Мальта, Молдова, Північна Македонія, Сан-Марино, Сенегал, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Словаччина, Велика Британія, США, Уругвай, Мавританія, Туніс, Туреччина, Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія.

«Дія» – мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації. Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих ситуаціях. Також через «Дію» можна отримати такі державні послуги як «єМалятко» (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації тощо. До 2024 року планується перевести 100 % державних послуг у «Дію».

Раніше повідомлялося, що працівники Міністерства освіти працюють над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри.

Також Міністерство оборони заявляло, що розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік.

Проте пізніше Мінцифри повідомило, що повісток у «Дії» не буде.