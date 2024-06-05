Прихильниця Путіна та спортивна чиновниця Вяльбе поскаржилася, що їй погрожують статуеткою

Вяльбе: Загрози надходять періодично. Причому не лише мені, а й членам моєї родини

Глава Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе розповіла, що їй надходять погрози через політичні погляди.

Скандальна спортивна чиновниця двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ і неодноразово висловлювалася на його підтримку.

«Загрози надходять періодично. Причому не лише мені, а й членам моєї родини. Навіть казати не буду, що пишуть. Аж до того, що вже загрожували статуеткою (за аналогією із ліквідацією пропагандиста Владлена Татарського – ред.). Правоохоронні органи в курсі та займаються цією справою, надала їм всю інформацію», – сказала Вяльбе.

Владлен Татарський до 2014 року був ув'язнений на Донеччині. Згодом «ДНРівці» його звільнили, після чого Татарський почав воювати в різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців. Перебував у так званих батальйонах «П'ятнашка» та «Восток».

Очільник СБУ Василь Малюк зазначав, що саме Татарський свого часу мав відношення до українських військовополонених, він ввів своєрідну андеграундну тюремну субкультуру і він організував зґвалтування українських військовополонених.

«Пізніше набрав певної публічної ваги та став рупором Донбасу і «Вагнера». У нього було півтора мільйона підписників. Він хизувався тим, що вбивав і ґвалтував. Тому він кармічно відповів перед українським народом. Ви пам'ятаєте той кафетерій в Пітері, підшефний «Вагнерам», і ту статуетку йому вручили у вигляді його погруддя, такого золотистого кольору. Він її взяв, там було 400 грамів термобару і він спрацював як бритва стосовно нього», – розповів Василь Малюк.