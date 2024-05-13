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Українська ППО почала гірше справлятися з російськими ракетами – The Wall Street Journal

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська ППО почала гірше справлятися з російськими ракетами – The Wall Street Journal
Погіршення ефективності української ППО відбувається на тлі того, що Росія збільшує кількість безпілотників і ракетних атак
фото з відкритих джерел

За останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% за попередній шестимісячний період

Українська протиповітряна оборона стала гірше перехоплювати російські ракети у порівнянні із попереднім півріччям. За останні шість місяців ППО вдалося збити 46% ракет, а за попереднє півріччя – 73%. Про це пише The Wall Street Journal.

«За останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% за попередній шестимісячний період, згідно з аналізом щоденних даних командування Повітряних сил Збройних сил України, проведеним The Wall Street Journal.

Минулого місяця показник перехоплення впав до 30% ракет. Рівень перехоплення безпілотників дальнього радіусу дії «Шахедів», які легше збити, за останні шість місяців знизився лише на 1 відсотковий пункт до 82%», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що погіршення ефективності української ППО відбувається на тлі того, що Росія збільшує кількість безпілотників і ракетних атак, а також запускає все більше зброї, яку важко вразити, наприклад, балістичні ракети.

За останні півроку росія випустила по Україні приблизно на 45% більше дронів і ракет, ніж за попередній шестимісячний період. За словами представника ЗСУ, відбиття більшої кількості атак призводить до виснаження запасів боєприпасів для систем ППО.

За даними ЗСУ, за останні шість місяців Росія випустила майже вдвічі більше дронів Shahed – 2 628 –порівняно з попереднім періодом. Частково БпЛА використовують для перевірки засобів протиповітряної оборони перед запуском ракет.

У середньому за останні півроку Росія щомісячно випускала по Україні 608,5 повітряних цілей різних видів, порівняно з 423,8 за попередні півроку.

Також окупанти посилили балістичний обстріл: 114 балістичних та 46 гіперзвукових ракет «Кинджал» та «Циркон» порівняно з 33 та 27 відповідно за попередні шість місяців.

Крім того у Києві закінчуються боєприпаси для поставлених Заходом систем Patriot.

Нагадаємо, міністерство оборони Румунії має застереження щодо передачі Україні системи ППО Patriot.

Теги: війна системи ППО

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