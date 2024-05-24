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ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська продовжували наземні атаки у Вовчанську та його околицях

Українські сили просунулися на південь від Кремінної. На північ від Харкова ЗСУ відвоювали незначну територію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили нещодавно відвоювали незначну територію на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, показують, що українські сили нещодавно незначно просунулися на південний схід від Лук'янців (на північний схід від Липців). Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Липців, а російські джерела стверджували, що українські сили контратакували поблизу Липців і Глибокого (на північ від Липців).

Російські війська продовжували наземні атаки у Вовчанську та його околицях 23 травня, але не було підтверджено жодних змін на лінії фронту. Головнокомандувач Сирський заявив, що російські сили зараз «загрузли» у вуличних боях у Вовчанську, незважаючи на початкові тактичні успіхи, і зараз перекидають резерви в цей район з інших оперативних напрямків. 

Українські сили нещодавно незначно просунулися на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, вказують на те, що українські сили нещодавно незначно просунулися на північ від Білогорівки.

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Берестового (на південний схід від Сіверська).

23 травня російські війська просунулися вперед поблизу Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська захопили Андріївку. ISW не бачив візуального підтвердження цих російських заяв.

Російські війська нещодавно просунулися на захід і північний захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 23 травня. Опубліковані 22 травня геолокаційні кадри, на яких видно, як українські війська завдали удару по російському пункту постачання боєприпасів у північно-західному Уманському, ймовірно, вказують на те, що російські війська нещодавно захопили Уманське (на захід від Авдіївки).

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 23 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 і 23 травня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід і схід Красногорівки (на захід від Донецька).

Російські війська просунулися вперед у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, вказують на те, що російські сили на мотоциклах нещодавно просунулися в центр Старомайорського.

Українські сили контролюють Роботине, спростовуючи нещодавню заяву Міністерства оборони (МО) Росії про те, що російські сили захопили населений пункт. Російські війська продовжують штурми українських позицій на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.

Теги: війна фронт ЗСУ наступ

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