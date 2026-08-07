Державні склади до послуг постраждалого бізнесу. Фонд держмайна отримав завдання від прем'єра

Наталуха: Ми отримали доручення від глави уряду

Фонд державного майна розпочав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити об'єкти, які можна буде передати компаніям, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив голова фонду Дмитро Наталуха під час зустрічі з медіа, передає «Главком».

За словами Наталухи, йдеться про кілька сотень тисяч квадратних метрів потенційно доступних складських площ. «Проте в реальності, це все треба фізично перевірити, визначати стан і придатність цих площ, їх реальну фізичну доступність для передачі бізнесу. Бо на папері це – одне, а в реальності може бути зовсім інакше», – додав він.

Голова Фонду наголосив, що наступного тижня він вирушає в регіони для інспекції, вивчення ситуації, перевірки цих активів та наявної у них орендної площі.

Також Фонд держмайна працює над визначенням юридичної моделі – яким чином, ці площі передати у користування бізнесу.

«Ми отримали доручення від глави уряду. Працюємо над ним відучора. Розуміємо всю складність ситуації. Наша задача – класичні умови. Це аукціон для оренди. Це буде найшвидше. Є ще варіант: передача будь-якій державній компанії (складських приміщень) під 1 грн на місяць з можливістю здачі в суборенду для приватних компаній. Над механікою будемо працювати, у нас ще немає рішення», – сказав Наталуха.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області, спрямувавши балістичні й крилаті ракети на цивільну логістичну інфраструктуру. Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше 12 великих брендів, компаній та виробництв.

За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

До слова, після масованого удару 5 серпня уряд проведе термінову зустріч із представниками бізнесу після нічної масованої російської атаки на Київ і Київську область.