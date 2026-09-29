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Удари по дата-центрах. Кабмін готує «план Б» для державних сервісів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удари по дата-центрах. Кабмін готує «план Б» для державних сервісів
Прем'єр заявив, що Україна має бути готовою до найгірших сценаріїв
фото: Сергій Корецький у Telegram

На створення резервної цифрової інфраструктури уряд виділив 518,3 млн грн

Кабінет міністрів виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем’єр-міністра Сергія Корецького.

За словами глави уряду, кошти підуть на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, розвиток хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення. Також фінансування передбачає придбання систем резервного копіювання та відновлення даних.

Уряд розраховує, що це дозволить швидше відновлювати роботу державних інформаційних систем і сервісів у разі їх пошкодження внаслідок російських обстрілів або кібератак.

«Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших», – наголосив Корецький.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна готується до найгіршого сценарію на тлі російських ударів по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. За його словами, держава працює над збереженням доступу до інтернету та цифрових сервісів навіть у разі пошкодження критичної інфраструктури.

Корецький пояснював, що частину обладнання та систем можуть розміщувати під землею, дані – дублювати у хмарних сховищах, а окремі ресурси – фізично переносити за межі України. Прем’єр наголосив, що для різних систем можуть одночасно застосовувати кілька способів захисту.

Російські атаки вже спричиняли перебої в роботі окремих цифрових сервісів. Зокрема, після удару по дата-центру Cosmonova у Києві компанія повідомила, що об'єкт більше не працюватиме, а сервіси відновлюють із резервних майданчиків.

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Теги: Кабмін уряд Сергій Корецький обстріл міністр прем’єр-міністр держава фінансування Україна

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