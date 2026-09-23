Через обстріл у Києві пошкоджено дата-центри: в місті перебої з інтернетом

Провайдер «Павутина»: «Масштаб завданих нашій інфраструктурі руйнувань – колосальний»

Унаслідок чергової ворожої атаки на столицю постраждали об'єкти цифрової інфраструктури, що спричинило масштабні перебої в роботі інтернет-провайдерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви операторів Utels та «Павутина».

У компанії Utels заявили про пошкодження столичного дата-центру, де розміщене їхнє вузлове обладнання. Наразі воно залишається без електроживлення, через що у користувачів спостерігаються проблеми із доступом до мережі. На місці вже працюють аварійно-ремонтні бригади.

Заява оператора мобільного зв'язку Utels скриншот

Про масштабну аварію повідомив і провайдер «Павутина». За даними компанії, через обстріли одночасно постраждали кілька локацій цифрової інфраструктури, унаслідок чого без сервісу залишилася майже половина їхньої мережі.

«Масштаб завданих нашій інфраструктурі руйнувань – колосальний. Пошкоджено критично важливе обладнання та лінії зв’язку», – зазначили в «Павутині».

У компанії додали, що ситуація контрольована, і протягом найближчих годин планується відновити інтернет та основні сервіси через резервні потужності, хоча на окремих пошкоджених ділянках роботи можуть тривати довше.

Заява компанії «Павутина» скриншот

Оновлена інформація від «Павутини» скриншот

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

Під час шостої за добу повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу. Горить ринок «Шайба», де раніше розташовувався супермаркет «Велика Кишеня».

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.