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Українка залишила різкий коментар під дописом про прапор. Сільрада поскаржилася СБУ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Українка залишила різкий коментар під дописом про прапор. Сільрада поскаржилася СБУ
Коментар під дописом про прапор дійшов до СБУ
фото: СБУ (ілюстративне)

Місцева влада побачила у висловлюваннях жінки можливі ознаки сепаратизму

Зимноводівська сільська рада Львівської області звернулася до Служби безпеки України через коментар користувачки у Facebook. У сільраді вважають, що він може містити ознаки неповаги до державних символів України, а також підбурювальні та сепаратистські висловлювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сільську раду.

23 серпня, у День Державного прапора України, на Facebook-сторінці сільради опублікували допис із закликом підняти синьо-жовтий прапор «на знак єдності, пам’яті, вдячності Героям і любові до України». «Чому ми стали байдужими до того, за що інші покоління боролися десятиліттями? Адже для українського воїна синьо-жовтий стяг – це символ дому, за який він бореться і який захищає», – йшлося в публікації.

У коментарях одна з користувачок різко відреагувала на допис. Вона написала: «Всіх ваш патріотизм за*бав», а також заявила, що «в час хаосу, бардаку, винищування людей і полювання на чоловіків всім насрати стало на той патріотизм».  Наразі цього коментаря під публікацією немає.

У сільраді заявили, що не могли залишити висловлювання без реакції, оскільки вбачають у ньому можливі ознаки неповаги до державних символів України, а також «підбурювальні й сепаратистські висловлювання».

Через це орган місцевого самоврядування звернувся до СБУ з проханням надати коментарю правову оцінку та, якщо правоохоронці встановлять порушення, вжити передбачених законом заходів.

«Кожна людина має право на власну думку. Але ніхто не має права забувати про відповідальність за публічно сказане чи написане. Особливо тоді, коли йдеться про державні символи, національну гідність та суспільну єдність у час, коли Україна продовжує боротьбу за своє існування», – наголосили у сільраді.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні вперше конфіскували квартиру за сепаратизм. Таке рішення ухвалили щодо мешканки Житомира, яку засудили за поширення в соцмережах матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України. 

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Теги: село самоврядування патріотизм сепаратизм СБУ соцмережі Львівщина

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