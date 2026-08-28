Під час атаки на «Нову пошту» згоріли прапори для українських шкіл

Потрощені вікна в одному зі столичних ліцеїв, крізь які видно прапор України

Точна кількість знищених прапорів поки не відома

Унаслідок російської атаки на фулфілмент-центр «Нової пошти» в Київській області, окрім тисяч книжок українських видавництв, згоріли Прапори Незалежності, призначені для навчальних закладів. Про це повідомила громадська діячка, созасновниця агенції Gres Todorchuk та ініціатив на підтримку України Ярослава Гресь, інформує «Главком».

«Сьогодні Росія поцілила в фулфілмент «Нової пошти». Одного з найкращих українських бізнесів, який працює незважаючи ні на що. Було знищено тисячі книжок прекрасних видавництв. Також на фулфілменті зберігалися Прапори Незалежності. Вони згоріли. Зараз ми намагаємося зрозуміти, скільки їх було. Точно згоріли усі прапори для українських шкіл», – написала Гресь.

Водночас вона наголосила, що команда не відмовляється від своїх планів і відновить усю знищену атрибутику.

«Знаю одне. Ми відшиємо кожен прапор. І відправимо. «Новою Поштою», – підкреслила діячка.

Нагадаємо, унаслідок удару російського безпілотника у Київській області було знищено склад, де зберігалися тиражі книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також низки українських видавництв, серед яких Vivat, «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Уроборос», «Основи», «Віхола» та інші. За попередніми оцінками, втрати книжкового бізнесу сягають понад 60 тисяч примірників на суму понад 23 млн грн.