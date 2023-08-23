На якій яхті кайфує Путін, доки в Україні війна: розслідування

Путіну допомогли врятувати яхту і, навіть, зробили на ній масштабний дорогий ремонт

Президент РФ Володимир Путін зміг врятувати від арешту в Німеччині свою 82-метрову яхту «Грейсфул» вартістю $100 млн, провів на ній масштабний ремонт та через санкції відправив судно з Санкт-Петербурга до Сочі через Північний Льодовитий океан, з'ясувала команда розслідувачів Олексія Навального.

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Одну з яхт Путіна – «Шахерезаду» вартістю $400 млн – заарештували в Італії, проте, за даними авторів розслідування, «Грейсфул» за місяць до початку війни в Україні відбуксували до Калінінграда з верфі в Blohm+Voss у Гамбурзі. Після цього з неї вирішили зробити нову яхту для Путіна, яка мала відповідати «зростаючим запитам господаря».

«З втратою «Шахерезади» Володимир Путін залишився без яхти, що абсолютно нереально. Поки одні чиновники займалися реалізацією хворих фантазій Путіна щодо захоплення України, вигадували, як мобілізувати і відправити в м'ясорубку якнайбільше звичайних людей, інші спантеличилися тим, що Володимир Володимировичу більше нема на чому розсікати чорноморськими хвилями», – пише видання. Нову яхту збудувати – це три-чотири роки мінімум. У Росії, враховуючи санкції, технічно це зробити неможливо, а яхта потрібна зараз.

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Проектуванням нової суперяхти зайнялося Центральне конструкторське бюро морської техніки «Рубін», яке спеціалізується на будівництві підводних човнів, у тому числі розробило атомні підводні човни проекту 941 «Акула».

На період проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму оновлена ​​«Грейсфул» прийшла з Калінінграда до Санкт-Петербурга. І господар нарешті зміг прийняти роботи.

«Загальний бюджет яхти з усім ремонтом і розвагами тільки на 2022 рік склав $ 32 млн», – пишуть розслідувачі з посиланням на 145-сторінкову відомість ремонтних робіт на яхті.

Серед іншого ремонт передбачав: повне перефарбування корпусу, заміну покриття вертолітних майданчиків та палуб, встановлення лежаків та сонцезахисних парасольок, ремонт меблів, полірування мармуру, модифікацію аудіозони сауни, роботу з ліфтів, басейнів та джакузі, будівництво та оснащення нової.

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На яхті встановили «спеціалізовану морську споруду для організації пляжного та морського відпочинку» – басейн у відкритому морі, дно якого має розташовуватись на триметровій глибині та бути у вигляді сітки, щоб захищати від морської флори та фауни.

У спальню яхти поставили меблі та предмети декору на мільйони рублів, пишуть розслідувачі. Серед цікавого диван за $42 тис., із механізом відкидання спинки для нього який продається окремо, і коштує ще $12,7 тис.

Так, наприклад, тільки килим обійшовся майже в $53 тис. Також на яхту було закуплено фарфорові квіти по $528 за штуку на загальну суму в $8 тис. Нарди за $5,3 тис., а також гребінці для волосся по $116 за штуку.

Усередині яхти для Путіна обладнали аквадискотеку – танцпол, що перетворюється на басейн; рухливий більярдний стіл, на якому можна грати навіть з хвилями, і яхтовий рояль. У декорі рясно використали золото, з якого зроблено навіть утримувач туалетного паперу.

Ремонт яхти став можливим, зокрема, через те що іноземні посередники виявилися готовими порушувати сакнції, зазначають розслідувачі. Зокрема, естонська фірма «Бриз Марін» купила та привезла до Росії дисплеї для яхти Путіна, а також допомогла з їх перепрограмуванням. У свою чергу, італійські постачальники погодилися продати форму для членів екіпажу яхти.

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На судні, як з'ясували автори розслідування, працюють ті самі співробітники Федеральної служби з тарифів, які раніше були прикріплені до яхти «Шахерезада». При цьому на фото кабінету, обладнаного на борту, можна побачити макет «Шахерезади» та телефон для спецзв'язку, який неможливо знайти у відкритому продажу.

Яхту донедавна було оформлено на офшор з Британських Віргінських островів – Olneil Assets Corp, записаний на інший офшор – Mischositos Investment. Кінцевий бенефіціар схеми – Петро Колбін, друг дитинства Володимира Путіна та людина, на яку разом із близьким поплічником Путіна Геннадієм Тимченком були записані виноградники при путінському палаці у Сочі.

По морю «Грейсфул» ходить із кортежем. У вересні 2022 року вона була помічена у водах Естонії на шляху з Петербурга до Калінінграда у супроводі російського катера берегової охорони. Путін настільки боявся, що його другу яхту заарештують, що навіть повісили на неї конспіративну назву – «Косатка». А потім пустили корабель берегової охорони, який підпорядковується ФСБ.