Росіяни заявили про нову атаку на стратегічний аеродром «Шайковка»

Українці нібито скерували на летовище дрон-камікадзе

Росіяни заявили про нову атаку на військовий аеродром «Шайковка» у Калузькій області і традиційно звинуватили Україну. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

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«ЗСУ атакували стратегічний аеродром «Шайковка» у Калузької області. Безуспішно – за нашою інформацією, український дрон-камікадзе перехопили та знищили гелікоптери Мі-28», – ідеться у повідомленні.

Як пише Mash, це вже третя атака на аеродром «Шайковка» від початку повномасштабного вторгнення Росії. Перша спроба нібито була у жовтні 2022 року, а друга – у серпні 2023-го.

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Військове керівництво України поки не коментувало заяву росіян.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи біля аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.