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Ракетна атака на Полтавщину: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Полтавщину: є загиблі та поранені
Внаслідок ракетної атаки повністю зруйновано виробничий цех
фото ілюстративне

Тривають пошукові роботи та розбір завалів

Внаслідок ворожої атаки на Полтавщину двоє людей загинуло та двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.

«Про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо», – йдеться в повідомленні.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Також зазначається, що внаслідок атаки повністю зруйновано виробничий цех.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині.

Вранці 28 серпня російська терористична армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу.

До слова, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Теги: окупанти війна Полтавщина ракета

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