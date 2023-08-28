Ракетна атака на Полтавщину: є загиблі та поранені
Тривають пошукові роботи та розбір завалів
Внаслідок ворожої атаки на Полтавщину двоє людей загинуло та двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.
«Про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо», – йдеться в повідомленні.
Тривають пошукові роботи та розбір завалів.
Також зазначається, що внаслідок атаки повністю зруйновано виробничий цех.
Як повідомлялося, сьогодні окупанти влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині.
Вранці 28 серпня російська терористична армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу.
До слова, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.
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