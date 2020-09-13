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    Суспільство

    В Україні буде сонячно та без опадів: прогноз погоди на 13 вересня

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    В Україні буде сонячно та без опадів - В Україні буде сонячно та без опадів: прогноз погоди на 13 вересня
    В Україні буде сонячно та без опадів

    Температура повітря підвищиться до +29

    У неділю, 13 вересня, в Україні буде тепло та без опадів. Температура повітря підвищиться до +29.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У східних, північних та західних областях температура повітря вдень підвищиться +25-27 градусів, а вночі буде +10-12. У центральній частині вдень буде 26-28 градусів тепла, а вночі – 9-11.

    На території південних областей вдень буде 27-29 градусів тепла, а вночі – 14-19.

    13-14 вересня у південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    Удень в Україні стовпчики термометрів показуватимуть від 25 до 30 градусів тепла. Найтепліше буде в південних, центральних та західних областях.

    У Києві в неділю буде без опадів та сонячно. Температура вночі 9-11 градусів, удень 25-27 градусів. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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