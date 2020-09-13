В Україні буде сонячно та без опадів: прогноз погоди на 13 вересня



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В Україні буде сонячно та без опадів

Температура повітря підвищиться до +29

У неділю, 13 вересня, в Україні буде тепло та без опадів. Температура повітря підвищиться до +29.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У східних, північних та західних областях температура повітря вдень підвищиться +25-27 градусів, а вночі буде +10-12. У центральній частині вдень буде 26-28 градусів тепла, а вночі – 9-11.

На території південних областей вдень буде 27-29 градусів тепла, а вночі – 14-19.

13-14 вересня у південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Удень в Україні стовпчики термометрів показуватимуть від 25 до 30 градусів тепла. Найтепліше буде в південних, центральних та західних областях.

У Києві в неділю буде без опадів та сонячно. Температура вночі 9-11 градусів, удень 25-27 градусів.