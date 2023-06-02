Через негоду столиця частково залишилася без світла

Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів

Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи

Жителі столиці у Подільському, Оболонському та Святошинському районах частково залишилися без світла. Причиною стала негода. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди.

«Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі», – зазначають в адміністрації.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 2 червня, на Київ насунулась негода – подекуди почалася гроза з градом і сильний вітер. Спочатку місто накрила пилова буря, а згодом сильний дощ. У деяких районах повалило дерева.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

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Раніше повідомлялося, що у п’ятницю 2 червня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У Криму та Приазов'ї місцями піде невеликий дощ, вдень у західних, північних та Вінницькій областях випадуть короткочасні дощі, місцями очікуються грози. На решті території – без опадів. Температура в області вночі становитиме 10-15°, вдень – 23-28°. У Києві вночі очікується 13-15°, а вдень прогріється до 26-28°.