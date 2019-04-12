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    Суспільство

    В Україні місце голосування змінили вже понад 156 тисяч виборців

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    Другий тур виборів відбудеться 21 квітня 2019 року - В Україні місце голосування змінили вже понад 156 тисяч виборців
    Другий тур виборів відбудеться 21 квітня 2019 року

    У Києві бажання проголосувати виявили 27 тис. 520 виборців, у Київській області — 16 тис. 263, у Харківській — 11 635, Одеській — 10 095

    В Україні на сьогодні 156,6 тисяч виборців тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси у другому турі чергових виборів президента України.

    Такі дані опубліковано на сайті Державного реєстру виборців.

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    Як зазначається, наразі можливістю тимчасово змінити місце голосування скористалися 156 тис. 618 виборців.

    Зокрема, у Києві виявили бажання проголосувати 27 тис. 520 виборців, у Київській області — 16 тис. 263, у Харківській — 11 635, Одеській — 10 095.

    Окрім того, 2735 жителів окупованого Криму змінили місце голосування.

    Ще 2405 виборців тимчасово змінили місце голосування, обравши виборчу дільницю в межах закордонного виборчого округу.

    Як повідомлялося, 31 березня 2019 року відбулися чергові вибори Президента України.

    7 квітня 2019 року Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати першого туру виборів, згідно з якими до другого туру вийшли шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.

    Тимчасово змінити місце голосування у другому турі президентських виборів можна до 15 квітня включно.

    Другий тур виборів відбудеться 21 квітня 2019 року.

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