  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    В Україні скасували наказ, який закривав жінкам доступ до 450 професій

    Серед подальших планів захисників прав жінок — боротьба із гендерною сегрегацією під час працевлаштування
    Міністерство охорони здоров'я скасувало наказ, що обмежував перелік доступних для жінок професій. Про це повідомила народна депутатка Ірина Суслова на своїй сторінці у Facebook.  У 1993 році МОЗ видало Наказ №256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
    • 21 Грудня, 17:19
    • Розсилка
    Ілюстраційне фото
    З відкритих джерел
    Ілюстраційне фото

    Серед подальших планів захисників прав жінок — боротьба із гендерною сегрегацією під час працевлаштування

    Міністерство охорони здоров'я скасувало наказ, що обмежував перелік доступних для жінок професій. Про це повідомила народна депутатка Ірина Суслова на своїй сторінці у Facebook. 

    У 1993 році МОЗ видало Наказ №256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок».

    Відповідно до цього документу, жінкам заборонялось обіймати посади 450 професій, які стосуються будівництва, видобутку нафти і газу, хімічного виробництва. Також жінкам заборонялось працювати машиністками та водійками окремих категорій транспорту. 

    «Скасування наказу мусить стати першим кроком на шляху до недискримінації жінок у трудових відносинах. Далі – створення безпечних умов праці для усіх людей, незалежно від статі, боротьба із гендерною сегрегацією під час працевлаштування та викорінення сексизму на роботі», - заявила Суслова.

    Читайте також
    МОЗ наказ Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ