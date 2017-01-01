В Україні скасували наказ, який закривав жінкам доступ до 450 професій

Серед подальших планів захисників прав жінок — боротьба із гендерною сегрегацією під час працевлаштування

Міністерство охорони здоров'я скасувало наказ, що обмежував перелік доступних для жінок професій. Про це повідомила народна депутатка Ірина Суслова на своїй сторінці у Facebook. У 1993 році МОЗ видало Наказ №256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється



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З відкритих джерел Ілюстраційне фото

Серед подальших планів захисників прав жінок — боротьба із гендерною сегрегацією під час працевлаштування

Міністерство охорони здоров'я скасувало наказ, що обмежував перелік доступних для жінок професій. Про це повідомила народна депутатка Ірина Суслова на своїй сторінці у Facebook.

У 1993 році МОЗ видало Наказ №256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок».

Відповідно до цього документу, жінкам заборонялось обіймати посади 450 професій, які стосуються будівництва, видобутку нафти і газу, хімічного виробництва. Також жінкам заборонялось працювати машиністками та водійками окремих категорій транспорту.

«Скасування наказу мусить стати першим кроком на шляху до недискримінації жінок у трудових відносинах. Далі – створення безпечних умов праці для усіх людей, незалежно від статі, боротьба із гендерною сегрегацією під час працевлаштування та викорінення сексизму на роботі», - заявила Суслова.