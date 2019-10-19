В Україні віднайшли «Чорну Мадонну»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ікона, згідно з енциклопедичними даними, написана за переказами євангелістом Лукою в Єрусалимі

Ікона шанується однаково католиками та православними

У селі Великий Ходачків на Тернопільщині, досліджуючи історію давно забутого та зруйнованого костелу Діви Марії, засновник благодійного фонду «Пам’ять і любов» Андрій Савчук із групою волонтерів віднайшли ікону Марії Божої Ченстоховської.

Ікона вважається однією з найбільш відомих і шанованих святинь Польщі та Центральної Європи. Навіть копії цього образу вважаються чудотворними, повідомляє «Тернопільська липа».

Як зазначають місцеві жителі, самий костел не був оздобленими настінними малюнками, лише мав два бічних вівтарі та декілька скульптур святих. У вівтарній частині була розміщена ікона Марії Божої Ченстоховської, а у святкові дні звучав орган.

Сама же ікона, згідно з енциклопедичними даними, написана за переказами євангелістом Лукою в Єрусалимі, на кришці стола Святого сімейства в Сіонській світлиці. Вона шанується однаково католиками та православними. Через темний відтінок обличчя також відома як «Чорна Мадонна». На знахідці також є зазначена дата створення – написана в 1881 році.

До слова, Великоходачківську ікону Ченстоховської Богоматері, після приходу комуністів, переховувала родина Еміліани Пахолок. Після здобуття Незалежності України, святиню передали до церкви. Засновники благодійного фонду «Пам’ять і любов» надіються, що після відновлення костелу. Святиня займе своє почесне місце у храмі.

Нагадаємо, 10 жовтня, до Дня захисника України відбулося урочисте відкриття виставки творчих робіт учасників АТО та волонтерів у рамках освітньо-культурного проекту «Доля й слава України в кожному з нас».