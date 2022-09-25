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Справжня зима: рятувальники показали фото засніжених Карпат

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Справжня зима: рятувальники показали фото засніжених Карпат
У карпатських горах лежить сніг
фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Поки у деякі регіони прийшло потепління, у Карпатах продовжує йти сніг

У Карпатах вже випав перший сніг, температура тримається на позначці в -1°С. На решту території України відсьогодні почало просочуватися потепління. Фото засніжених гір опублікували у Державній службі України з надзвичайних ситуацій й підписали: «А у горах вже зимно...».

Справжня зима: рятувальники показали фото засніжених Карпат фото 1

«Станом на 09:00 25 вересня  на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями,  вітер західний, 9 м/с., температура повітря -1°С», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали туристів дбати про безпеку, слідкувати за прогнозами та реєструвати маршрути.

Нагадаємо, в Україні перший сніг випав 18 вересня. Наступного дня він не припинився, а 20 вересня рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.

Раніше синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні.

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Теги: снігопад зима Карпаты

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