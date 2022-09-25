Справжня зима: рятувальники показали фото засніжених Карпат

Поки у деякі регіони прийшло потепління, у Карпатах продовжує йти сніг

У Карпатах вже випав перший сніг, температура тримається на позначці в -1°С. На решту території України відсьогодні почало просочуватися потепління. Фото засніжених гір опублікували у Державній службі України з надзвичайних ситуацій й підписали: «А у горах вже зимно...».

«Станом на 09:00 25 вересня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер західний, 9 м/с., температура повітря -1°С», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали туристів дбати про безпеку, слідкувати за прогнозами та реєструвати маршрути.

Нагадаємо, в Україні перший сніг випав 18 вересня. Наступного дня він не припинився, а 20 вересня рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.

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