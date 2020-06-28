Відома телеведуча розповіла про неочікувану нагороду від Зеленського



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«Я була в шоці» – Єфросиніна

Єфросиніна поділилася враженнями, коли дізналася про президентську нагороду

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Конституції. Про те, як дізналася про свою нагороду – орден «За заслуги» ІІІ ступеня, розповіла телеведуча Марія Єфросиніна.

«Я не знала. Для мене це була велика несподіванка. Я була в супермаркеті, купувала продукти для всієї родини, як я роблю щосуботи. Мені прийшла смс «Вітаю». Я спочатку не зрозуміла, що це, думала – розіграш. Потім ще, ще смс. А потім хтось додумався надіслати мені посилання на цей указ.

Наскільки мені відомо, люди подають себе самі на всі ці нагороди та звання, але в моєму випадку нічого такого не було, я нічого нікуди не подавала, і взагалі до нагород ставлюся спокійно. Так що я була шокована. Я навіть не пам’ятаю, купила я ті продукти чи ні», – сказала вона.

Нагадаємо, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій присвоєний орден княгині Ольги ІІІ ступеня, прокоментувала отримання нагороди. Народна артистка України подякувала за визнання.

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Джерело: Україна24