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Військові одружуватимуться в Дії поза чергою. Уряд ухвалив постанову

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Військові одружуватимуться в Дії поза чергою. Уряд ухвалив постанову
Захисники й захисниці проходитимуть авторизацію через застосунок Армія+
колаж: glavcom.ua

Військовослужбовцям буде надаватися пріоритет у записі на «Шлюб онлайн»

Уряд запроваджує нові можливості для захисників України. Послуга «Шлюб онлайн» тепер стає пріорітетнішою для військових, що дозволить їм окремо резервувати дату весільної церемонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, уряд ухвалив рішення, яке розширює можливості для тих, хто захищає Україну.

«Запустимо пріоритетний запис на Шлюб онлайн для військових – вони окремо бронюватимуть дату церемонії», – зазначив Федоров.

Як працюватиме пріоритетний запис:

Захисники й захисниці проходитимуть авторизацію через застосунок Армія+, обиратимуть там Шлюб онлайн, а після цього отримають доступ до вибору дати й часу одруження в Дії.

«Військові зможуть одружуватися в першу чергу, попри відстань, навіть якщо перебувають на полі бою. Адже для захисників ця послуга важлива. Залишайтеся поруч, навіть коли кілометри розділяють», – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, За перший тиждень після запуску цифрового дозволу на зброю у застосунку «Дія» українці оформили понад 200 тисяч таких документів. За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користуються дозволом у «Дії».

Також, Кабінет міністрів України завершив виплати за державною програмою «Зимова єПідтримка» за заявками в «Дії» і через банки-партнери. Українці отримали фінальні 703 млн гривень допомоги за заявками, поданими з 13 по 28 лютого 2025 року. Звернення приймали до останнього дня лютого.

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Теги: військові шлюб Дія

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