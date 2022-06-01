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    Події в Україні

    МВС відкрило «гарячу лінію» для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісті

    Рідні та близькі полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників можуть отримати психологічну допомогу на &laquo;гарячій лінії&raquo;&nbsp; - МВС відкрило «гарячу лінію» для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісті
    Рідні та близькі полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників можуть отримати психологічну допомогу на «гарячій лінії» 
    фото з відкритих джерел

    За номером багатоканального телефону 380894201866 кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних військовополонених

    В Україні з’явилась «гаряча лінія» для звернень рідних і близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

    "Сьогодні о 12:00 розпочинає свою роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. Для прийому дзвінків одночасно буде працювати десять телефонних ліній», – йдеться у повідомленні.

    За номером багатоканального телефону 380894201866 кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де українські переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в семи країнах ЄС.

    Також створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу та для гуманітарних питань.

    Нагадаємо, що родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їх виплати. Проте, для того, щоб розпочати ці виплати, має бути виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Тому виплати можуть дещо затримуватись.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    МВС відкрило «гарячу лінію» для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісті