МВС відкрило «гарячу лінію» для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісті

В Україні з’явилась «гаряча лінія» для звернень рідних і близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Сьогодні о 12:00 розпочинає свою роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. Для прийому дзвінків одночасно буде працювати десять телефонних ліній», – йдеться у повідомленні.

За номером багатоканального телефону 380894201866 кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де українські переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в семи країнах ЄС.

Також створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу та для гуманітарних питань.

Нагадаємо, що родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їх виплати. Проте, для того, щоб розпочати ці виплати, має бути виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Тому виплати можуть дещо затримуватись.