В Україні з’являться кар'єрні радники, які допомагатимуть безробітним знайти роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Центри зайнятості працюватимуть за новою системою

Радники консультуватимуть щодо вакансій, можливої перепідготовки та проводитимуть профорієнтацію

Кабінет Міністрів змінив порядок реєстрації безробітних у центрах зайнятості, а також ввів посаду кар'єрного радника. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 19 вересня, повідомляє Lb.

Кар'єрний радник інформуватиме осіб, які шукають роботу, про наявність вакансій, початок підприємницької діяльності, консультуватимуть щодо можливої перепідготовки за своєю професією або отримання нових навичок, проводитимуть профорієнтацію.

Кар'єрний радник також зобов'язаний вносити інформацію про безробітних осіб в Єдину інформаційно-аналітичну систему Державної служби зайнятості та формувати їх персональну картку.

Передбачається, що особи, звільнені зі служби в зоні проведення антитерористичної операції і Операції об'єднаних сил, беруться на облік в центрі зайнятості і мають право на першочергове отримання послуг.

Новий порядок вводить також поняття профілювання, в тому числі, оцінку ступеня мотивації людини до роботи, попит на її професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризики тривалого безробіття. Після первинного профілювання кар'єрний радник і людина, яка шукає роботу, складають індивідуальний план надання послуг.

Згідно з документом, центри зайнятості вестимуть облік осіб, які шукають роботу, незалежно від їх місця реєстрації.