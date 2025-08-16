Головна Країна Політика
Шмигаль перетягнув частину своїх радників до Міноборони

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
За липень зарплата штатних радників Шмигаля склала 105 тис. грн
фото: Денис Шмигаль/Facebook

Новий міністр оборони має шість радників

Колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який 17 липня очолив Міністерство оборони, суттєво скоротив кількість своїх радників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь департаменту кадрової політики Міноборони.

Станом на 12 серпня, штатними радниками Шмигаля рахувалося п’ять осіб: Людмила Годун, Тамара Гусейнова, Олена Котлярова, Ольга Куришко і Тимур Саламаха. За липень заробітна плата згаданих радників склала 105 тис. грн.

Крім того, радницею на громадських засадах працює Вікторія Пода.

Шмигаль перетягнув частину своїх радників до Міноборони фото 1
Шмигаль перетягнув частину своїх радників до Міноборони фото 2

Усі перелічені особи (окрім Ольги Куришко, яка працювала прессекретарем прем’єра) були радниками Дениса Шмигаля, коли той очолював уряд. Всього ексглава Кабміну мав 18 радників. Із екзотичних фігур – однокласник Шмигаля, львівський письменник Павло Кучер; рахувався радником на громадських засадах.

Як повідомляв «Главком», новий міністр юстиції Герман Галущенко призначив собі чотирьох радників. На громадських засадах працює радниця міністра Інна Ємельянова. У 2010-2014 роках вона обіймала посаду першого заступника міністра юстиції.

Як відомо, у міністра освіти і науки Оксена Лісового налічується 30 радників, переважна більшість з яких працює на громадських засадах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 88-річний генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню.

Теги: Міноборони війна гроші радник Денис Шмигаль

