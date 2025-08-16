Шмигаль перетягнув частину своїх радників до Міноборони

Новий міністр оборони має шість радників

Колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який 17 липня очолив Міністерство оборони, суттєво скоротив кількість своїх радників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь департаменту кадрової політики Міноборони.

Станом на 12 серпня, штатними радниками Шмигаля рахувалося п’ять осіб: Людмила Годун, Тамара Гусейнова, Олена Котлярова, Ольга Куришко і Тимур Саламаха. За липень заробітна плата згаданих радників склала 105 тис. грн.

Крім того, радницею на громадських засадах працює Вікторія Пода.

Усі перелічені особи (окрім Ольги Куришко, яка працювала прессекретарем прем’єра) були радниками Дениса Шмигаля, коли той очолював уряд. Всього ексглава Кабміну мав 18 радників. Із екзотичних фігур – однокласник Шмигаля, львівський письменник Павло Кучер; рахувався радником на громадських засадах.

Як повідомляв «Главком», новий міністр юстиції Герман Галущенко призначив собі чотирьох радників. На громадських засадах працює радниця міністра Інна Ємельянова. У 2010-2014 роках вона обіймала посаду першого заступника міністра юстиції.

Як відомо, у міністра освіти і науки Оксена Лісового налічується 30 радників, переважна більшість з яких працює на громадських засадах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 88-річний генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню.