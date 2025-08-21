Головна Думки вголос Андрій Іллєнко
Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Міста на Донбасі помирають швидко

glavcom.ua
фото: 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр»

Російські терористи методично зносять квартал за кварталом

Міста на Донбасі помирають швидко. Ще кілька тижнів тому там працювала Нова Пошта і продавалось морозиво. А зараз серед руїн ходить контужений, голодний, покинутий господарями лабрадор. Або господарі його не кидали. А загинули.

Окупанти просто методично зносять квартал за кварталом кабами і реактивною артилерією.

У одному з сіл на напрямку, де зараз ідуть бої – вони просто вбивають цивільних, кого бачать. У тому числі літніх жінок. Одне таке відео з дрона ви напевно вже бачили. Це система, а не один випадок.

Страшна доля нашого Донбасу. Напевно, жоден регіон у світі так методично не знищували з 1945 року. У Європі точно.

Стоїмо і тримаємо лінію, щоб не пустити цю машину смерті далі. Машину смерті неможливо вмовити чи задобрити. Її можна лише зупинити. І знищити.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
