Королівську оперу у Лондоні закликають скасувати концерт російської співачки Анни Нетребко

Підписанти закликають театр залишатися на етичному боці мистецтва та історії

У Британії закликають скасувати виступ російської оперної діви Анни Нетребко в Королівській опері Лондона у новому сезоні. Про це, як пише «Главком», повідомило видання The Guardian.

З відкритим зверненням до керівництва опери виступили 50 культурних, політичних і громадських діячів як з України, так і світу. Серед підписантів – заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, письменники Андрій Курков і Сергій Жадан, а також представники британського політикуму, громадськості та діаспори.

Автори листа наголосили, що Нетребко залишається одним із символів російської культурної пропаганди, яку активно використовує режим, відповідальний за тяжкі воєнні злочини.

Крім того, у зверненні розкритикували заяву виконавчого директора Королівського балету та опери, який пояснив, що підтримка України раніше була «відображенням глобального консенсусу», але нині позиція змінилася через «складну геополітичну ситуацію».

«Королівська опера стоїть перед вибором: обрати репутацію чи відповідальність, прибуток чи цінності, мовчання чи совість. Ми закликаємо театр залишатися на етичному боці мистецтва та історії», – підсумували автори листа.

Нагадаємо, співачку запросили відкрити сезон 2025-2026 років, виконавши головну роль у постановці «Тоска» Джакомо Пуччіні. Також Нетребко виступить у чотирьох показах з 11 по 21 вересня в новій постановці Олівера Мірса та візьме участь у чотирьох виставах «Турандот» Пуччіні, які відбудуться з 15 по 23 грудня. Її сольний концерт запланований на 24 червня 2026 року. Останній раз Нетребко виходила на сцену Королівської опери у квітні 2019 року в постановці «Сила долі» Верді.

Раніше концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, яка виражає підтримку війни Росії в Україні, скасували у Таллінні.