Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Королівську оперу у Лондоні закликають скасувати концерт російської співачки Анни Нетребко

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Анна Нетребко є символом культурної пропаганди російського режиму
фото з відкритих джерел

Підписанти закликають театр залишатися на етичному боці мистецтва та історії

У Британії закликають скасувати виступ російської оперної діви Анни Нетребко в Королівській опері Лондона у новому сезоні. Про це, як пише «Главком», повідомило видання The Guardian.

З відкритим зверненням до керівництва опери виступили 50 культурних, політичних і громадських діячів як з України, так і світу. Серед підписантів – заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, письменники Андрій Курков і Сергій Жадан, а також представники британського політикуму, громадськості та діаспори.

Автори листа наголосили, що Нетребко залишається одним із символів російської культурної пропаганди, яку активно використовує режим, відповідальний за тяжкі воєнні злочини.

Крім того, у зверненні розкритикували заяву виконавчого директора Королівського балету та опери, який пояснив, що підтримка України раніше була «відображенням глобального консенсусу», але нині позиція змінилася через «складну геополітичну ситуацію».

«Королівська опера стоїть перед вибором: обрати репутацію чи відповідальність, прибуток чи цінності, мовчання чи совість. Ми закликаємо театр залишатися на етичному боці мистецтва та історії», – підсумували автори листа.

Нагадаємо, співачку запросили відкрити сезон 2025-2026 років, виконавши головну роль у постановці «Тоска» Джакомо Пуччіні. Також Нетребко виступить у чотирьох показах з 11 по 21 вересня в новій постановці Олівера Мірса та візьме участь у чотирьох виставах «Турандот» Пуччіні, які відбудуться з 15 по 23 грудня. Її сольний концерт запланований на 24 червня 2026 року. Останній раз Нетребко виходила на сцену Королівської опери у квітні 2019 року в постановці «Сила долі» Верді. 

Раніше концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, яка виражає підтримку війни Росії в Україні, скасували у Таллінні.

Читайте також:

Теги: війна Велика Британія концерт росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віткофф: Ми вирішимо російсько-український конфлікт, досягнемо цієї мирної угоди
Спецпосланець Трампа розповів, скільки може тривати війна в Україні
28 липня, 01:25
Москву та область затоплює через сильні дощі
Москву затопило: паралізовано транспорт, люди пересуваються на човнах
21 липня, 13:47
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
28 липня, 10:35
У Києві 2-3 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 серпня
2 серпня, 07:32
Рімінгтон було 90 років
Померла перша жінка-керівниця розвідки Великої Британії
5 серпня, 01:14
29 липня окупанти вдарили по Біленьківській виправній колонії №99
Удар по колонії на Запоріжжі: влада роз’яснила, чому засуджені не були в укритті
31 липня, 15:58
Наслідки удару по автовокзалу в Запоріжжі
Удар по вокзалу в Запоріжжі: зросла кількість постраждалих
11 серпня, 13:31
Найближчим часом до РФ прибудуть ще 6 тис військових з Північної Кореї
КНДР збільшує військову присутність у Росії – Скібіцький
12 серпня, 19:54
Путін спробує довести Трампу, що Україна нібито «штучна держава»
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»
Вчора, 12:11

Шоу-біз

Королівську оперу у Лондоні закликають скасувати концерт російської співачки Анни Нетребко
Королівську оперу у Лондоні закликають скасувати концерт російської співачки Анни Нетребко
Король Чарльз III почав продавати іграшки за вражаючою ціною
Король Чарльз III почав продавати іграшки за вражаючою ціною
«Неприємна правда». Дружина актора Темляка зазналася, чи було в їхніх стосунках фізичне насильство
«Неприємна правда». Дружина актора Темляка зазналася, чи було в їхніх стосунках фізичне насильство
Принц Гаррі та Меган Маркл підписали новий багаторічний контракт із Netflix
Принц Гаррі та Меган Маркл підписали новий багаторічний контракт із Netflix
Кума Віталія Козловського, яка була його піарницею, розірвала співпрацю з артистом
Кума Віталія Козловського, яка була його піарницею, розірвала співпрацю з артистом
Тейлор Свіфт анонсувала вихід нового альбому та розкрила його назву
Тейлор Свіфт анонсувала вихід нового альбому та розкрила його назву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
25K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
11K
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
3687
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
3264
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua