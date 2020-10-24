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    Суспільство

    В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 24 жовтня

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    В Україну повертаються дощі - В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 24 жовтня
    В Україну повертаються дощі

    Найтепліше буде у південних областях – +19 +23 градуси

    Погода в Україні 24 жовтня буде дощовою.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

    У Карпатах уночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +7...+12 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +11...+16 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.

    повітря вітер дощ
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