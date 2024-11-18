Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ветеран, який втратив обидві ноги, дав рецепт психологічної стійкості

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ветеран, який втратив обидві ноги, дав рецепт психологічної стійкості
Ветеран Сергій Копищик тепер працює на заводі в Луцьку
фото: Суспільне Луцьк

Сергій Копищик: «Побиватися нема сенсу»

Ветеран війни Сергій Копищик, який втратив обидві ноги, порадив іншим військовим із ампутаціями не зациклюватися надто сильно на своєму стані. За його словами, життя на цьому не закінчується. Про це він розповів у інтервʼю «Главкому».

«Можна зайнятися тим, чи хотілося все життя, але часу не було. Можна втратити навіть дві руки і все-одно нормально жити. Знаю таких хлопців. Але я б вибрав краще без ніг лишитися», – заявив військовий.

Копищик пригадав, що після поранення у нього не було депресії. Він лише «трошечки собі посумував», а згодом прийняв ампутацію як факт.

«Ну немає ніг, та й нема. Нічого вже назад не вернеться, не виросте. Сидіти побиватися немає сенсу. Від того нікому краще не буде. Зрештою, технології на місці не стоять. Протези у нас вже навіть зараз роблять досить якісні. А може через 10 років мені взагалі поставлять екзоскелет, як у фільмах. Щоби ноги могли самі ходити», – пояснив ветеран.

За його словами, найбільшою мотивацією знову почати ходити став на той час син, який мав от-от народитися. До того ж завжди була підтримка від дружини, яка не давала сумувати, замикатися в собі, та оточення, яке його підтримувало.

До слова, 26-річний Сергій Копищик після поранення та демобілізації повернувся на роботу. Копищик три місяці тому повернувся на підприємство, де працював до повномасштабної війни. Але не на свою посаду оператора листозгину, а на ту, де працювати фізично легше. Йому запропонували бути комплектувальником на складі.

Раніше ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади

Нагадаємо, раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз розповів, що був змушений пройти декілька медичних комісій, щоб затвердила потребу проводити протезування та списатися з військової служби. Під час цього він стикнувся з численними бюрократичними перешкодами. 

Читайте також:

Теги: технології поради травма рецепт військові дружина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку військових, фронтальна атака Росії на східний фланг Альянсу 2027-го року – це один із найнебезпечніших і найімовірніших сценаріїв для країн Балтії
Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів – Bild
19 жовтня, 21:50
В Криму пролунали вибухи
Окупанти жаліються на вибухи біля Севастополя та Бельбеку
24 жовтня, 02:55
Корейці зараз перебувають на навчаннях у Росії
КНДР накопичила запасів на три місяці війни – Yonhap
24 жовтня, 13:24
Після завершення служби військовослужбовці мають повернути лише бронежилет і каску
Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями
30 жовтня, 11:57
Ізраїльська армія в значній мірі знищила інфраструктуру «Хезболли»
ЦАХАЛ знищив інфраструктуру «Хезболли» на півдні Лівану
29 жовтня, 03:07
РФ на деяких ділянках фронту збирає броньовану техніку для підтримки штурмових дій
Росія зосередила на півдні України близько 200 тис. військових: чи буде наступ
29 жовтня, 21:58
Північнокорейські війська сьогодні доставлять на Курщину
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
7 листопада, 03:13
США активно допомагають Ізраїлю у протистоянні з Іраном
США перекидають на Близький Схід десятки винищувачів
7 листопада, 19:58
Українців підтримує держава
Уряд розширив соціальні гарантії для родин військових, зниклих безвісти, та осіб з інвалідністю
13 листопада, 14:44

Суспільство

Ветеран, який втратив обидві ноги, дав рецепт психологічної стійкості
Ветеран, який втратив обидві ноги, дав рецепт психологічної стійкості
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
Смертельна ДТП у Хмельницькому. Що відомо про одну із жертв аварії
Смертельна ДТП у Хмельницькому. Що відомо про одну із жертв аварії
Дворічна плавчиня встановила національний рекорд (фото)
Дворічна плавчиня встановила національний рекорд (фото)
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
Помер ексголова франківського Конгресу українських націоналістів Левко Слюзар
Помер ексголова франківського Конгресу українських націоналістів Левко Слюзар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
23K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
19K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
11K
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
8706
Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua