Юна українка, яка втратила ноги через обстріл РФ, взяла участь у Бостонському марафоні

Яна Степаненко втратила обидві ноги під час ракетного удару росіян по вокзалу у Краматорську

Дівчинка планувала пробігти 2 кілометри, а вдалося пробігти п’ять

12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару Росії по вокзалу у Краматорську, пробігла в Бостонському марафоні 5 кілометрів. Про це Tvoemisto.tv повідомила тренерка Яни Орися Данилюк.

Вона зазначила, що дівчинка планувала пробігти 2 кілометри, а вдалося пробігти п’ять.

На марафоні вона бігла задля того, щоби зібрати кошти на сучасний протез для ветерана Олександра Рясного, який втратив ногу на війні.

Йому 30 років, він із Запорізької області. Ще у 18 років пішов на військову службу за контрактом, а згодом поповнив лави Національної гвардії. Важкого поранення зазнав торік у вересні: уламок снаряду пошматував стегно захисника. Наразі він вже на етапі активної реабілітації і протезування.

Протягом трьох місяців у Львові дівчинку до забігу готували фізичні терапевти та тренери бігового клубу Probig.