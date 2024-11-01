Ветеран, що втратив дві ноги, розказав про свій досвід проходження МСЕК

«МСЕК – це неінклюзивний совковий кабінет з шухлядою для грошей»

Ветеран ЗСУ Олег Симороз зауважив, що був змушений пройти декілька медичних комісій, щоб затвердила потребу проводити протезування та списатися з військової служби. Під час цього він стикнувся з численними бюрократичними перешкодами. Про це військовий розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Я пройшов декілька ВЛК (Військово-лікарських комісій, – «Главком») – одна комісія продовжувала моє лікування, інша затвердила потребу проводити протезування, і ще одна була про списання мене зі служби. Тобто все це я пройшов, і у Центральному військовому шпиталі, а це головний лікувальний заклад Медичних сил, зібрав отакенну папку документів. Там було, мабуть, про кожну молекулу мого організму, бо насправді частин тіла, які б не отримали поранення, у мене просто не залишилось», – зауважив ветеран.

Олег Симороз зауважив, що після проходження ВЛК його списали з військової служби, однак потрібно було ще отримати групу інвалідності: «Іду до МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія, – «Главком»). І уявіть мій шок, коли там мене знову змушують робити все те, що я вже зробив, проходячи ВЛК. Доводиться іти до районної лікарні, де я, як ідіот, обходжу всі ці неінклюзивні совкові кабінети, а це ж так зручно робити, коли у тебе немає обох ніг!».

Ветеран розповів, що був змушений з батьками обходити 12 лікарів, які копіювали висновки ВЛК. Внаслідок бюрократії Симороз витратив багато часу, щоб отримати групу інвалідності:

«Так я викидаю на вітер ще тиждень свого життя. Це історія про ті самі МСЕК, які зараз відомі усій країні. Там відбувається багато чого поганого – і корупція, і відверте знущання над військовими».

Олег Симороз зауважив, що не стикався із вимаганням хабарів при проходженні МСЕК. Однак, за словами військового, його побратими втрапляли у такі ситуації.

«Річ у тім, що нормативні акти, якими керується МСЕК, прописані так, що остаточне рішення залежить від лікаря. Тобто вся методологія надання групи інвалідності надто розмита. І якщо хлопці мали достатньо підстав отримати другу групу інвалідності, їм давали третю або вимагали хабар. Бо саме лікар оцінює ступінь самостійності людини, її здатність до самообслуговування, і це значно підсилює роль людського фактора, а так бути не повинно», – зауважив ветеран.

Військовий наголосив, що у роботі МСЕК нічого не зміниться, доки не зміняться нормативи: «А треба, щоб вони були гранично чіткими: нема обох рук – така-то група, нема обох ніг – така-то. І без жодних суб’єктивних оцінювань когось зі сторони, що може, а що не може робити людина з інвалідністю».

Ветеран додав, що критерії визначення інвалідності слід змінювати. Він зауважив, що це робота уряду та парламенту також.

«Має бути усталена методологія на всі випадки – на 99% випадків усіх захворювань і травм. І тоді завдання лікаря зведеться лише до того, щоб перевірити, наявні руки-ноги чи ні, а не визначати «на око», мобільна людина чи немобільна. МСЕК має бути прозорою структурою, а не допотопним кабінетом з шухлядою для грошей», – наголосив військовий.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як відомо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.

«Главком» звернув увагу, що голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, зберегла посаду. Після цього інциденту розпочалася хвиля перевірок та звільнень голів МСЕК. Так, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.