Ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади

«Відчуття безпорадності – дуже неприємне, особливо для чоловіків. Не всі мають силу його здолати»

Ветеран ЗСУ Олег Симороз закликав українську владу активніше підтримувати осіб з інвалідністю і ветеранів. Як приклад, він навів США, де люди з особливими потребами є невід'ємною частиною суспільства. Про це військовий розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Загалом мені багато що не подобається в Америці, але те, що стосується інклюзії, ставлення до ветеранів, забезпеченості ветеранів, соціальній політики – все це просто чудово. Там всі двері відкриваються автоматично, всі будівлі мають пандуси, всі вбиральні пристосовані для того, щоб туди в’їхала людина на кріслі. Такі питання вирішені раз і назавжди – без спеціальних нарад, створення робочих груп тощо», – заявив військовий.

Олег Симороз зазначив, що в США люди з повагою ставляться до осіб з інвалідністю та ветеранів. Для американського суспільства, за його словами, цілком нормально бачити людей у кріслах колісних у повсякденному житті.

«Люди з інвалідністю, люди у кріслах є абсолютно скрізь – на стадіонах, в церкві, в ресторанах – скрізь. І ніхто не показує на них пальцем і не дивується їхній появі. І це стосується і людей похилого віку, і людей з хворобою, і, звісно ж, ветеранів. Це взагалі американський оберіг, такий саме символ держави, як герб чи прапор. У кожному аеропорті – а я був у Сіетлі, Чикаго, Нью-Йорку – виставлені фотографії загиблих військових, які походили з цього штату. До них дуже велика повага», – розповів ветеран.

Військовий додав, що з соціалізацією ветеранів у 1980-х була погана ситуація, «їм мало чи не в обличчя плювали».

«Не розуміли, по-перше, за що вони воювали, а по-друге, їм була не зрозуміла політика держави, яка примушує громадян утримувати ветеранів коштом платників податків. Америка – досить жорстка країна, де кожен віддає перевагу тому, щоб платити сам за себе. Особливо якщо йдеться про здорових молодих людей, далеких від будь-якої інвалідності», – зауважив Симороз.

Однак, як зауважив військовий, ситуація у США змінилася за Буша-старшого, і от вже 30 років вони живуть з повагою до ветеранів та людей з інвалідністю.

Олег Симороз наголосив, що в Україні мають бути відповідні соціальні заклади або постійна державна підтримка для людей з інвалідністю. Адже, за словами ветерана, багато рідних за рік-два не витримують догляду за особою з особливими потребами:

«А самі такі люди часто обирають сидіти вдома, бо наші вулиці для них не пристосовані. І це аж ніяк не боягузи – вони побували у такому пеклі, яке жодному американському Рембо не снилося. Але аби не впасти на вулиці чи не потрапити в іншу неприємну ситуацію, вони просто зачиняються у своїх квартирах. Бо відчуття безпорадності – дуже неприємне, особливо для чоловіків. Не всі мають силу його здолати».

Нагадаємо, що раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз розповів, що був змушений пройти декілька медичних комісій, щоб затвердила потребу проводити протезування та списатися з військової служби. Під час цього він стикнувся з численними бюрократичними перешкодами.