На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW

Чергова партія північнокорейських військ сьогодні буде доставлена в Курську область літаком

На аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями. Про це інформує український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на колег з DW.

Для прикриття було встановлено зенітно-ракетний комплекс «ТОР» і споряджено його ракетами.

«Довго не могли під’єднати комплекс до РЛС через типові російські проблеми з нестачею штатного обладнання. Але підключили. Літаки можуть сідати. Ура, це працює! Хто там летить – швидше сюди», – зазначив один із російських солдатів.

«Дякую колегам з DW за наданий доступ до монологів цього російського військового, який розкрив місцезнаходження ППО», – підсумував журналіст.

Нагадаємо, раніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російські інструктори навчають північнокорейських військових та офіцерів керувати дронами на Курщині.

До слова, розміщення від 10 до 12 тис. північнокорейських військових у Курській області для підтримки російської армії може мати певне значення в контексті зусиль Москви витиснути українські сили з регіону. Це залежить від ряду факторів. Про це повідомив речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер на сайті Пентагону.

До слова, Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати зброю Києву.

Нагадаємо, Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет.

Як стало відомо, США хочуть використати вплив Китаю на Північну Корею, щоб змусити КНДР повернути свої війська, направлені до Росії для участі в повномасштабній війні проти України.

Раніше стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області.