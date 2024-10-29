Росія зосередила на півдні України близько 200 тис. військових: чи буде наступ

Владислав Волошин: Ворог розподіляє сили на кожному відтинку бойового зіткнення

На півдні України Росія зосередила близько 200 тис. військових. Однак наступальних угрупувань окупанти не створили. Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

«Щодо кожного напрямку – ворог розподіляє сили відповідно до того, де нарощує зусилля, де тримає оборону, розподіляє сили на кожному відтинку бойового зіткнення. Наразі ворог не створив наступальних угрупувань, як повідомляє наша розвідка, проте на декількох відтинках він створює додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти», – йдеться у заяві.

Волошин додав, що Росія на деяких ділянках фронту збирає броньовану техніку для підтримки дій цих штурмових дій.

Нагадаємо, що Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію поблизу села Левадне, куди вклинився ворог. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зауважив, що село Левадне розташоване на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що «це – важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично це кордон з Дніпропетровською областю».